Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полиция подтвердила худшие опасения за жизнь российского мальчика, украденного о...
Леонид Кравчук: Зеленский получит большинство в Раде
Украинский политолог о происходящем в стране: «Украина превратилась в больного ч...
Удерживали два дня: что известно об изнасиловании россиянки в Испании
Главная / Аналитика

США и боевая химия. В обход конвенций

21 июля 2019, 08:09  •  65 • Аналитика

Разоружение буксует


Мировое химическое разоружение обрело формальные очертания только в 1993 году, когда в Париже была принята конвенция, запрещающая разрабатывать, производить, накапливать и, естественно, применять подобное оружие массового поражения. На данный момент 193 страны присоединились к этому соглашению и уже либо уничтожили запасы химического оружия, либо находятся в процессе. Израиль находится в особом статусе: страна подписала, но не ратифицировала конвенцию. Также не намерены отказываться от боевой «химии» Южный Судан, Египет и КНДР. К чести России, её вооруженные силы два года назад полностью уничтожили свои арсеналы химического оружия – из средств массового поражения у государства теперь только ядерная триада.



Процесс уничтожения химического оружия в США


При этом стоит отметить, что Россия должна была избавиться от собственного немалого запаса «химии» только к 2020 году. Все получилось сделать гораздо раньше, хоть это и вышло заметно дороже. Общая стоимость химического разоружения обошлась бюджету в астрономические 330 млрд. рублей. И это не учитывая финансовых вливаний в отечественную программу утилизации со стороны Канады, Германии, Италии, Великобритании и США в начале нулевых годов. Всего было переведено в относительно безопасное состояние порядка 40 тыс. тонн отравляющих веществ. В последнюю очередь расправились с люизитом и зоманом.

А что же США? У них на 1997 год, когда конвенция об уничтожении химоружия должна была вступить в силу, числилось 28 572 тонны иприта, его производных, VX и зарина. Такой арсенал промышленно развитая держава должна была утилизировать лет за пять, в крайнем случае, за десять. Россия вот с 40 тыс. тонн к 2017 году управилась. Однако Соединенные Штаты растянули переработку боевой «химии» аж до декабря 2023 года и, похоже, не собираются ускорять этот процесс. Собственно, сейчас американская армия единственная в мире обладает столь серьезным запасом химического оружия – на складах осталось еще порядка 10% былой величины.

Все остальные страны, вступившие в конвенцию, либо избавились от такого оружия еще в 2012 году, либо, как Россия, в 2017 году. В США размеренно работают всего два завода по утилизации – в Пуэбло (штат Колорадо) и в Блю-Грассе (штат Кентукки). И технологический цикл уничтожения американского арсенала нельзя назвать уникальным и сверхдорогим. Утилизация даже самого опасного и токсичного нервно-паралитического VX принципиально не отличается от процесса уничтожения иприта или зомана.


Авиабомба с химическим оружием под пристальным вниманием


В свое оправдание американцы говорят о специфическом способе хранения собственного химоружия. Немалая часть запасов хранится не в резервуарах и емкостях, а уже в снаряженных боеприпасах. Поэтому приходится соблюдать особые меры безопасности и строить для утилизации взрывоустойчивые сооружения. Примечательно, что пресловутая Организация по запрещению химического оружия, отметившаяся недавно Нобелевской премией мира, смотрит сквозь пальцы на такую политику США. Сейчас американцы фактически закрыли доступ к информации, касающейся сроков и динамики утилизации собственного химического оружия. Однако «особый подход» к американской супердержаве выражается не только в затягивании сроков химического разоружения.

Юридические тонкости утилизации


Для США создан целый список оговорок, который сопровождал подписание Конвенции 1992 года. Всего насчитывается 28 особых пунктов, позволяющие Штатам, в частности, отказывать инспекторским группам проводить осмотры как мест хранения, так и мест утилизации оружия массового поражения. Универсальной формулировкой, позволяющей не допускать наблюдателей, является «создание угрозы национальной безопасности». Естественно, правительство США самостоятельно определяет грань подобной угрозы. Как и по своему усмотрению вычисляет степень смертоносности химического оружия. Для этого был придуман специфический термин «нелетальное химическое оружие», которое американцы могут применить в ответ на агрессию в адрес своей страны. Это, кстати, противоречит духу и букве Женевской конвенции 1925 года, подписанной в том числе и США. К нелетальной боевой химии вообще очень много вопросов. До сих пор нет единых методик оценки действия подобного оружия на человеческий организм, который, как известно, очень индивидуально реагирует на различные внешние угрозы. А раз нет общепринятых стандартов, то и говорить о безопасности того или иного вида несмертельного оружия преждевременно. Многие аналитики вообще сомневаются в существовании такой категории оружия. Это, скорее, некий оксюморон – «нелетальное оружие».




Американцы крайне неторопливо освобождаются от химического оружия


В Соединенных Штатах это отлично понимают и стремительно развивают собственные программы разработки химического оружия, не попадающего под конвенции. В 2007 году был принят общевойсковой устав №FM-3-22.40 «Нелетальное оружие», а в 2015 году комитет начальников штабов разработал инструкцию CJCSI 2030.01D «Руководство по реализации положений Конвенции по запрещению химического оружия» (информация издания «Зарубежное военное обозрение»). В этих документах говорится об использовании нелетального химического оружия в военных целях, к которым в США относят миротворческие миссии, гуманитарные и контртеррористические операции. То есть сейчас военному руководству Соединенных Штатов достаточно назвать очередную свою агрессию миротворческой, а лучше контртеррористической миссией, и руки будут развязаны. Ранее речь в отношении нелетальной химии шла только о подавлении беспорядков и разгоне недовольных граждан. Важным аспектом принятых новых правил является возможность применять ограниченно-токсичное химическое оружие в одностороннем порядке. До сих пор американцы говорили об использовании подобного оружия лишь в ответ на химическую агрессию неприятеля. И арсенал подобной внеконвенционной химии в американцев чрезвычайно широк. Одним из самых известных является CS, или хлорбензальмалонодинитрил, который используется в США с 1959 года, активно применялся во Вьетнаме (7000 тонн), а в 1979 году стал настоящим спасением в контртеррористической операции в Мекке. Тогда исламские фундаменталисты захватили в заложники более 6000 паломников, и только две тонны ирританта CS вместе с французскими коммандос позволили провести успешную операцию по освобождению. Сейчас в США подобными химикатами и смесями снаряжаются 81-мм и 120-мм мины, 155-мм артиллерийские и 120-мм танковые выстрелы. Испытания 155-мм снаряда XM1-63 показали отличные результаты – одним выстрелом можно вывести из строя людей на площади более 1 га и удалении до 28 км. Не совсем контртеррористическая операция, не находите?



Американская боеголовка, снаряженная суббоеприпасами с зарином


Организация по запрещению химического оружия до сих пор ничего не может или не хочет сделать с химическим оружием, которое США оставили на территории других стран. А это прямое нарушение статей упоминаемой Конвенции 1992 года со стороны Соединенных Штатов. Так, Вашингтон не признал своими семь авиабомб и один выливной контейнер, которые остались после вторжения в Панаму. Также в Камбодже были обнаружено несколько десятков боеприпасов, снаряженных CN и CS, вместе с дюжиной выливных емкостей, брошенных американцами в ходе войны. И таких «химически опасных» точек, оставленных американцами на мировой карте, наберется на добрый десяток. Двойные стандарты по отношению к США и его арсеналу не позволяют в настоящее время вести речь о полноценном химическом разоружении. А это, в свою очередь, ведет к раскручиванию «химической» гонки вооружений. Рождается новая глава в истории развития оружия массового поражения, требующая новых женевских и парижских конвенций.

Евгений Федоров

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
19 июля 2019, 17:09
«Быстрый майдан». Чёрные метки для Зеленского
21 июля 2019, 08:09
Промышленный Интернет вещей и цифровые двойники: революция в военпроме и не только
20 июля 2019, 19:09
Итоги 6-го российско-белорусского Форума регионов
21 июля 2019, 08:09
США и боевая химия. В обход конвенций
19 июля 2019, 07:24
Россия умрёт очень богатой. Обратная сторона стабильности
20 июля 2019, 19:09
Задержка реорганизации СВ США по плану ROAD и Карибский кризис
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июля 2019, 04:09
Разговор шел не о спутниках: Кивающие на вину России по делу MH17 Нидерланды отчитались перед США
19 июля 2019, 07:24
"Напоминание": Глава МИД Ирана одной картинкой показал место США в мире
17 июля 2019, 03:24
На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депутаты от оппозиции
14 июля 2019, 21:56
Россия возродила великую стройку СССР. И вот для чего
18 июля 2019, 18:09
«Наглядная либерализация»: Госдума отменила уголовную ответственность за покупку шпионских гаджетов в бытовых целях
19 июля 2019, 13:54
"Организатор афер и хаоса": Призвавшей к санкциям против РФ новой главе ЕК напомнили ее прошлое
20 июля 2019, 06:09
"Уничтожить армию": Советник Зеленского взялся прогнозировать итоги наступления на Крым или Донбасс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.