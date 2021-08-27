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США и "Талибан"* начнут торг после взрывов в Кабуле – эксперт

27 августа 2021, 17:35  •  54 • Политика
Фото: xinhua/www.globallookpress.com
Стороны могут договориться на фоне борьбы с общим обидчиком
Кровавые теракты в Кабуле, за которые взяли ответственность боевики ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ), подорвали еще и рейтинги президента США Джо Байдена, а также поставили под сомнение способность "Талибана" (запрещенное в РФ террористическое движение) удерживать порядок в Афганистане. Эта ситуация может подтолкнуть США и "Талибан" к сотрудничеству, считает участник советский операции в Афганистане Анатолий Матвийчук.
По его мнению, талибы могут начать сейчас "акцию устрашения" в стране, чтобы лишить игиловцев поддержки населения. Вашингтон же может упрекнуть талибов в том, что те не обеспечивают безопасность населения. При этом они могут попытаться прийти к взаимовыгодному компромиссу:
"Американцы при всем желании не успеют вывести войска до 31 августа, поэтому скорее всего попросят талибов дать им отсрочку. (…) Взамен "Талибан" может потребовать разблокировки их счетов. Это будет своеобразный торг",
– приводит "Взгляд" мнение Матвийчука. По оценке эксперта, американцы могут сейчас устроить атаку на ИГ, но кардинально решить проблему присутствия на афганской территории боевиков США не в состоянии.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в ответ на теракты против военнослужащих Соединенных Штатов в Кабуле он приказал ударить по лидерам группировки ИГ. Получается, в Вашингтоне и раньше знали о дислокации международных террористов в Афганистане, но ничего не предпринимали, отметила представитель МИД РФ Мария Захарова.
* Организация запрещена на территории РФ

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