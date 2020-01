США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК • 305 • Аналитика © AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany III По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа нашла способ серьезно наказать Ирак за попытку изгнать из страны американские войска. Эта карательная мера не только нанесет серьезнейший удар по иракской экономике, но даст возможность американским властям экспроприировать десятки миллиардов долларов. В изложении источников The Wall Street Journal ситуация выглядит как довольно яркий пример геополитического шантажа с использованием долларовой финансовой системы: "Согласно иракским официальным лицам, администрация Трампа предупредила Ирак на этой неделе, что он рискует потерять доступ к критически важному банковскому счету правительства, если Багдад выгонит американские войска за авиаудар, в результате которого погиб главный иранский генерал. Государственный департамент предупредил, что США могут закрыть доступ Ирака к счету в Центральном банке страны, находящемуся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, что может подорвать и без того шаткую экономику Ирака, заявили (иракские) чиновники". Знатоки СМИ: США могут перекрыть доступ к иракским нефтяным деньгам Вчера, 10:04 Стоит напомнить фабулу конфликта. После недавнего убийства самого влиятельного иранского силовика Вашингтон столкнулся с "бунтом" иракского парламента, в котором шиитские партии потребовали от правительства выгнать из страны американских военных. Это вызвало довольно хаотичную реакцию со стороны американских государственных лиц: сначала в Ирак пришло официальное письмо, в котором сообщалось, что "из уважения к иракскому суверенитету" войска будут выведены, но потом Пентагон объявил, что это было "неправильное письмо", которое "отправлено по ошибке", и что никто и ничего выводить не будет. В пятницу телекомпания CNN сообщила, что представители Госдепа "дали понять, что США не намерены выводить войска из Ирака, несмотря на просьбы руководства этой страны создать механизм для этого". © AP Photo / Vahid Salemi Мальчик несет портрет Касема Сулеймани, убитого во время авиаудара США в Ираке Подчеркнуто абсурдной (и оскорбительной для любого обладателя здравого смысла) выглядит официальная причина, по которой американские войска остаются на территории страны, на высшем уровне объявившей о необходимости их вывода. Госсекретарь Майк Помпео заявил: "Наша миссия очень ясна: мы были там, чтобы выполнить учебную миссию, чтобы помочь иракским силам безопасности быть успешными и продолжить кампанию против ИГ*. Мы собираемся продолжить эту миссию". Получается, что, с точки зрения США, иракскую армию будут "тренировать" против воли иракского правительства, а если информация The Wall Street Journal верна, то за попытку отказаться от "американской военной помощи" иракское правительство накажут экспроприацией всех государственных долларов, находящихся на счетах иракского Центрального банка в Америке. Стоит отметить, что один раз Штаты уже применяли в отношении Багдада эту радикальную меру воздействия, хотя и в менее жестком варианте: в 2015 году Федеральный резервный банк Нью-Йорка на несколько недель заблокировал долларовые счета иракского Центробанка, что вызвало серьезный финансовый кризис в стране. Тогда официальным мотивом действий американских властей были "подозрения" в том, что иракская финансовая система используется Ираном для обхода американских санкций. Точный объем иракских долларов, которые сможет заморозить или даже экспроприировать администрация Дональда Трампа, невозможно определить, так как Федрезерв не раскрывает конкретные данные о долларовых счетах центральных банков, обслуживающихся в его системе. Но минимальный объем американской добычи в случае санкций, скорее всего, составляет три миллиарда долларов — это сумма депозитов иракского Центрального банка в Соединенных Штатах, фигурирующая в национальной статистике, на которую ссылаются заокеанские СМИ. Как справедливо отмечает The Wall Street Journal, значительная часть негативных последствий для Ирака будет связана не только с потерей этих денег, но и доступа страны в целом к долларовой финансовой системе: "Ограничение иракского доступа к долларам может привести к падению стоимости (иракского) динара, как это произошло в 2015 году, что может снова вызвать в Ираке скупку долларов, поскольку физические лица, компании и банки попытаются получить твердую валюту. Такая девальвация может привести к более серьезным экономическим проблемам, поскольку она снижает покупательную способность наемных рабочих, компаний и правительства". Дополнительной проблемой станет экспорт иракской нефти: Ирак продает ее за доллары, а в условиях американских санкций сам Ирак окажется в нынешнем положении Ирана, у которого тоже нет доступа к главной валюте международной торговли. © Flickr / The U.S. Army Американские военные во время тактических учений в Басре, Ирак Может показаться, что Вашингтон нашел идеальную болевую точку, чтобы бесконечно управлять Ираком по своему усмотрению. Но, скорее всего, это иллюзия, особенно если смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе. Даже если выход войск из Ирака удастся остановить сейчас, то эта локальная победа приведет к долговременным сложностям. Во-первых, сам факт такой угрозы (и тем более ее приведение в исполнение) будет стимулировать не только Ирак, но и все остальные страны — экспортеры нефти к дедолларизации своих сделок с целью защиты от применения аналогичных санкций. Во-вторых, с имиджевой точки зрения такие действия Вашингтона наносят репутации США на Ближнем Востоке, и не только на Ближнем Востоке, довольно серьезный ущерб, несмотря на все усилия американской пропаганды. В условиях, когда у США не было мощных конкурентов за влияние в регионе, имиджевые соображения можно было игнорировать (хотя это все равно было недальновидным решением), но сейчас за влияние в регионе борются Китай, Иран и Турция, а также растет влияние России, и все это вызывает колоссальное беспокойство у американского экспертного и медийного сообщества. И первые движения в этом направлении уже есть. Как сообщалось в пятницу со ссылкой на членов иракского парламента, "страна рассматривает вопрос о покупке российской системы противовоздушной обороны, в то время как Кремль намерен усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и вбить клин между Багдадом и Вашингтоном. Иракские законодатели заявили, что правительство решило продолжить переговоры о покупке российских комплексов ПВО С-400 в ответ на опасения, что США могут отозвать свою поддержку Багдада". Чем сильнее, наглее, активнее и публичнее Вашингтон душит долларовой и санкционной удавкой своих собственных союзников и сателлитов, тем больше президентов и правительств на планете понимают, что настоящая независимость строится на двух китах: мощной российской ПВО и независимости от американской финансовой системы. *Террористическая группировка, запрещенная в России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





305 Источник Похожие новости Россию вновь захлестнула волна телефонного терроризма: дорогое неудовольствие Зачистить шлак Россия, готовься жить очень хорошо! Годовщина Вильнюса-1991: советских офицеров сажали за ошибки Горбачева и компании Северный отток Кому достанется BAFTA? Битва западных титанов с азиатским "чужаком" Новости партнеров