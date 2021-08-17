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США грозят талибам* "разрушительной мощью": Главное из выступления Байдена
17 августа 2021, 03:30 • 120 • В мире
В США не исключили удара в ответ на любые попытки радикального движения "Талибан"* атаковать их граждан.
Президент США Джо Байден в своём телеобращении заявил, что Вашингтон готов защищать американских граждан "с разрушительной мощью". Он указал, что если талибы попытаются помешать выводу войск или начнут атаки в отношении служащих, то ответ последует незамедлительно.
По его словам, США чётко донесли свою позицию до "Талибана".
Байден не преминул ответить, что нынешняя ситуация в Афганистане его огорчает, но он не жалеет о выводе войск из этой страны.
В числе основных тезисов выступления Байдена говорится о том, что у США была цель операции в Афганистане - предотвратить теракты на Штаты. Эта цель достигнута, указал политик.
Отказ от вывода войск из Афганистана означал бы эскалацию конфликта и потребовал бы тысячи дополнительных военных, напомнил также в своей речи Байден, добавляя, что афганские лидеры сдались и бежали, а армия развалилась.
Ранее сообщалось, что самолёты и вертолёты с афганскими военными направились в Узбекистан и Таджикистан.
По словам Байдена, военные США не должны становиться жертвами войны, которую не хотят вести даже афганские власти.
Напомним, что накануне стало известно о побеге из страны президента Афганистана. По информации источников, сейчас политик находится в Омане.
Байден в своём выступлении также не преминул отметить, что Штаты продолжат поддерживать афганцев, и уже сейчас дали афганским войскам всё, что им было нужно, но не смогли обеспечить волей к победе.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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