США грозят санкциями. Слуцкий пообещал обеспечить С-400 прочие страны Ближнего Востока

В интервью телеканалу RT Слуцкий выразил мнение, что поставки комплексов С-400 в Турцию - это только первая ласточка. Он уверен, что вслед за Анкарой вооружиться продукцией российской "оборонки" захотят и другие страны на Ближнем Востоке.

При этом российская сторона готова к тесному сотрудничеству в этом вопросе. Слуцкий ожидает, что новые контракты на поставки С-400 будут заключены уже в ближайшее время.

Тем временем агентство Bloomberg выяснило, что США намерены уже на следующей неделе прибегнуть к удару по Анкаре. Речь идет о санкциях, которые Вашингтон собирается ввести против непокорной Турции. Ранее американцы всеми силами пытались отговорить Анкару от сотрудничества с Россией - в ход шли и шантаж, и откровенное запугивание. Однако турецкая сторона не поддалась.