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США грозят санкциями. Слуцкий пообещал обеспечить С-400 прочие страны Ближнего Востока

14 июля 2019, 03:54  •  67 • Политика
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пообещал обеспечить С-400 страны Ближнего Востока, которые, по его мнению, вслед за Турцией захотят купить эти комплексы. Тем временем США намерены ввести против Анкары санкции из-за сотрудничества с Москвой.
В интервью телеканалу RT Слуцкий выразил мнение, что поставки комплексов С-400 в Турцию - это только первая ласточка. Он уверен, что вслед за Анкарой вооружиться продукцией российской "оборонки" захотят и другие страны на Ближнем Востоке.
При этом российская сторона готова к тесному сотрудничеству в этом вопросе. Слуцкий ожидает, что новые контракты на поставки С-400 будут заключены уже в ближайшее время.
Тем временем агентство Bloomberg выяснило, что США намерены уже на следующей неделе прибегнуть к удару по Анкаре. Речь идет о санкциях, которые Вашингтон собирается ввести против непокорной Турции. Ранее американцы всеми силами пытались отговорить Анкару от сотрудничества с Россией - в ход шли и шантаж, и откровенное запугивание. Однако турецкая сторона не поддалась.

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