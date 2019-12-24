США грозят России ракетами из Европы и с Востока: Арктика - главный козырь Москвы?

После выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Соединённые Штаты намерены разместить свои ракеты в Европе и на Востоке. Об этом заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.

НАТО обступает со всех сторон

На расширенном заседании коллегии ведомства политик подчеркнул, что проведённые ранее Пентагоном испытания новых ракет подтверждают информацию о том, что Вашингтон вёл разработки запрещённых систем вооружения.

При этом глава Минобороны РФ предупредил, что НАТО сможет приступить к реализации антироссийской военной программы "4 по 30" уже в ближайшие пару лет. Речь идёт о концепции, предполагающей сократить приведение сил альянса в состояние полной боевой готовности в срок 30 суток. Под силами понимаются 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.

"Готовность самолётов-носителей к применению ядерного оружия предусматривается сократить с 10 суток до 24 часов", - уточнил Шойгу.

Несмотря на подобную угрозу, РФ готова ответить на неё. Министр отчитался, что в 2019 году армия получила более 600 бронированных машин (учитываются и танки), 143 единицы авиатехники, восемь надводных кораблей, одну субмарину, 17 катеров и судов обеспечения и так далее.

Удар возмездия из Арктики

У России есть и серьёзный козырь против Запада. Как заявил на этой неделе бывший командующий Дальней авиацией Анатолий Жихарев, в случае начала ядерной войны российская сторона может нанести ядерный "удар возмездия" по превосходящим силам противника.

Дело в том, что возможности стратегических бомбардировщиков за последние годы существенно увеличились. Кроме того, Москва может перебросить в Арктику современные средства поражения, на что не способны оппоненты, передаёт РИА Новости.

Жихарев уверен, что РФ может наглядно продемонстрировать свою готовность применить ядерное оружие в случае начала войны или вторжения вражеских сил на территорию страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что военная доктрина страны не позволяет Москве наносить превентивный ядерный удар по противнику. Поэтому российская сторона готова задействовать ядерный удар только в том случае, если на неё нападут с использованием ядерного оружия или будет поставлено под угрозу само существование государства.

Итоги года от Шойгу

24 декабря министр обороны России Сергей Шойгу подвёл итоги 2019 года. Речь идет о модернизации и перевооружении армии. Кроме того, он озвучил прогнозы на 2020 год.

В этом году российские стратегические ракетоносцы выполнили 48 вылетов, а корабли ВМФ совершили 111 походов в Арктическую зону, Центральную и Северную Атлантику, бассейн Карибского моря, а также в Аденский залив.

Минобороны России смогло сэкономить госбюджету 3,7 миллиарда рублей за счет продажи невостребованной ведомством недвижимости. Одновременно с этим ведомство ввело в эксплуатацию 230 зданий и сооружений в ходе модернизации 19 аэродромов.

В 2020 году российский флот получит 14 кораблей и боевых катеров, три подводные лодки и один береговой ракетный комплекс "Бал". Также должно завершиться строительство объектов инфраструктуры базирования ракетных подводных лодок стратегического назначения на Северном и Тихоокеанском флотах.

Что касается ВКС, то они получат 106 современных самолетов, вертолетов и беспилотников, четыре ЗРК С-400 "Триумф" и шесть ЗРПК "Панцирь".