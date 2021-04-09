Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта н...
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
Главная / Политика

США грозят отправить корабли в Черное море

09 апреля 2021, 00:05  •  87 • Политика
Военный корабль. Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Таким образом Вашингтон "поддержит" Киев
Ситуация у границ накаляется. Украина продолжает говорить о "российской агрессии" и требует от своих кураторов защиты. Американцы решили прислушаться к подконтрольной им киевской власти, а также поиграть мускулами перед Россией. Так, в прессе появилась информация, что США могут отправить военные корабли к госграницам нашей страны.
Сейчас в администрации президента Америки всерьез обсуждается возможность переброски боевых судов в акваторию Черного моря. Такая спецоперация может быть осуществлена в ближайшие недели. Причиной передислокации военного морского флота Америки названа поддержка Незалежной. Такие сведения появились в распоряжении американского телеканала CNN, который ссылается на анонимные источники в военном министерстве США.
Инсайдеры сообщили журналистам, что Военно-морские силы Америки имеют право находиться в черноморской зоне, однако переброска внушительного боевого флота послужит "сигналом" для Москвы.
Американцы объявили, что уведомят о своем окончательном решении за две недели. В Минобороны также сообщили, что Вашингтон продолжает с воздуха следить за деятельностью российских военных в акватории Черного моря. Там все ждут агрессивных действий от нашей страны и готовятся "дать отпор".
Кстати, недавно испанцы обвинили президента США Джо Байдена в разжигании войны с Россией. Властям Незалежной посоветовали выходить из кризиса путем переговоров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
08 апреля 2021, 21:20
Отведал борща, но зачем прилетал? Причины визита Зеленского в Донбасс озадачили экспертов
08 апреля 2021, 21:20
Почему авария в Суэцком канале - хорошая новость для России: "Путин внутренне смеется от души"
08 апреля 2021, 23:10
"Для них это не вакцина, а "гибридное оружие Кремля": От Словакии потребовали вернуть "Спутник V"
08 апреля 2021, 23:10
"До наступления остаются считаные дни": Леонков назвал явный признак готовящейся войны в Донбассе
08 апреля 2021, 23:10
ВСУ воюют под нацистским флагом: Зеленский не увидел проблемы
08 апреля 2021, 23:10
"Мы требуем свою долю": Эстонцы придумали, как нажиться за счёт Германии
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 апреля 2021, 23:10
"Для них это не вакцина, а "гибридное оружие Кремля": От Словакии потр...
08 апреля 2021, 23:10
"До наступления остаются считаные дни": Леонков назвал явный признак готовя...
08 апреля 2021, 23:10
Индийцы заставят своих журналистов извиняться перед Россией за ошибку с Путиным
08 апреля 2021, 23:10
ВСУ воюют под нацистским флагом: Зеленский не увидел проблемы
08 апреля 2021, 23:10
"Мы требуем свою долю": Эстонцы придумали, как нажиться за счёт Германии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 апреля 2021, 06:15
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
06 апреля 2021, 10:40
Украинский разведчик выдал "сенсацию с фронта": "Пытаются взять в полукольцо"
04 апреля 2021, 16:30
"Путин даёт отпор задирам в НАТО - да как он смеет?" Британцы предсказали незавидную участь Украине
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
04 апреля 2021, 09:10
Зеленскому сделали "выговор": Погребинский раскрыл детали переговоров с Байденом
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "требование" США "отчитаться"
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.