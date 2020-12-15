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США грозит распад в 2021 году? Профессор истории назвал последствия "независимости" Техаса
15 декабря 2020, 10:15 • 224 • Политика
В Техасе хотят провести референдум по выходу штата из состава США. "Техасцы не остановятся, так как уже почувствовали "ветер независимости". Для Белого дома это станет тяжёлым ударом, от которого экономика США не сможет оправиться ещё долгое время", - считает профессор истории Виталий Тепикин.
Член палаты представителей Техаса республиканец Кайл Бидерманн собирается вынести на рассмотрение этого органа закон, предусматривающий проведение референдума с вопросом о выходе этого штата из состава Соединённых Штатов Америки. Вероятность распада США в обозримой перспективе оценил профессор истории Виталий Тепикин.
Он отметил, что штат Техас является не единственной территорией, которая норовит получить независимость. Профессор напомнил, что по решению Верховного суда США восточная часть штата Оклахома откололась и перешла под управление индейцев. А район Стейтен-Айленд уже неоднократно пытался выйти из состава Нью-Йорка.
В этой связи Виталий Тепикин считает, что с большой долей вероятности Техасу удастся продавить инициативу о референдуме. В этом штате сконцентрирована нефтегазовая промышленность США. Это делает Техас смелее Калифорнии.
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