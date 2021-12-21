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США грозит поражение от России в "серой зоне" на востоке Европы - СМИ

21 декабря 2021, 22:30  •  101 • Политика
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вашингтон проигрывает Москве и Пекину борьбу за региональное влияние
Соединенные Штаты могут потерпеть поражение от России в противостоянии за Восточную Европу. Такой прогноз дал эксперт в области безопасности Брент Сэдлер в статье для американского издания Foreign Policy.
"Почему США не могут конкурировать в "серой зоне" с Китаем и Россией? Дело не в устаревших военных возможностях, пробелах в разведданных или неудачных стратегиях.
США проигрывают, потому что не организованы должным образом для современной конкуренции с великими державами", – считает автор.
Американец констатировал "смерть" однополярного мира во главе с Вашингтоном. Постепенное ослабление экономики США, ее военного преимущества и инструментов мягкой силы привели в итоге к неудачам страны, говорится в публикации.
По мнению колумниста, давно пришло время перестроить оборону Штатов и серьезно заняться конкуренцией великих держав. Следующая стратегия национальной безопасности, которая должна быть реализована в ближайшие несколько месяцев, должна прямо устранить все угрозы, исходящие от РФ и КНР, предоставляя при этом дорожную карту для обеспечения интересов США в мире. Меньшее было бы несерьезным, подчеркнул Сэдлер.
Аналитик убежден, что Вашингтон неэффективно противодействует напору Москвы и Пекина. Укрепление России и Поднебесной в Восточной Европе и Южно-Китайском море, серьезно подорвало позиции США, породив сомнения в возможностях Пентагона у союзников, что продемонстрировала "позорная эвакуация" американцев из Афганистана, полагает эксперт.
Кроме того он поставил в вину Вашингтону пренебрежительное отношение к Франции, когда США за спиной Парижа заключили тайный договор с Британией и Австралией о планах совместного строительства атомных подлодок, бесцеремонно расторгнув многомиллиардную сделку с французскими производителями субмарин.
"Если союзники США хотят сохранить асимметричное преимущество над Китаем и Россией, недавние события не должны повториться", – резюмировал обозреватель.
Ранее во вторник, 21 декабря, президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны страны, заявил о вине Запада, который после развала СССР все время провоцировал Москву, расширяя свое военное присутствие у границ РФ. В итоге Европа оказалась в эпицентре напряженности. Также российский лидер назвал манипуляциями Вашингтона его действия за тысячи километров от США под предлогом нацбезопасности и ссылками на международное право.

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