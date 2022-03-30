США грозит голод? Американский журналист набросился на Байдена с обвинениями

Журналист американского интернет-издания The Daily Wire Майкл Ноулз бросил обвинение президенту США Джо Байдену, считая, что из-за проводимой им политики Америке теперь грозит нехватка продовольствия. А дальше - голод?

Во время эфира журналист интернет-издания The Daily Wire Майкл Ноулз набросился с обвинениями на президента США Джо Байдена. Телеведущий упрекнул американского лидера за проводимую им внутреннюю политику, которая довела США до рекордной за 40 лет инфляции и высоких цен на бензин, а теперь и вовсе грозит нехваткой продовольствия.

Майкл Ноулз утверждает: то, что ранее казалось несбыточным, всего за два последних года превратилось в реальность.

У американского журналиста большой список претензий к действующему президенту США (от полномасштабных локдаунов до останавливающейся в своём развитии экономики Соединённых Штатов), который по мнению Ноулза, лишь "отмахивается" от проблемы. А ведь нехватка продовольствия может обернуться голодом.