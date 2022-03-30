|
США грозит голод? Американский журналист набросился на Байдена с обвинениями
30 марта 2022, 08:15 • 145 • Политика
Журналист американского интернет-издания The Daily Wire Майкл Ноулз бросил обвинение президенту США Джо Байдену, считая, что из-за проводимой им политики Америке теперь грозит нехватка продовольствия. А дальше - голод?
Во время эфира журналист интернет-издания The Daily Wire Майкл Ноулз набросился с обвинениями на президента США Джо Байдена. Телеведущий упрекнул американского лидера за проводимую им внутреннюю политику, которая довела США до рекордной за 40 лет инфляции и высоких цен на бензин, а теперь и вовсе грозит нехваткой продовольствия.
Майкл Ноулз утверждает: то, что ранее казалось несбыточным, всего за два последних года превратилось в реальность.
У американского журналиста большой список претензий к действующему президенту США (от полномасштабных локдаунов до останавливающейся в своём развитии экономики Соединённых Штатов), который по мнению Ноулза, лишь "отмахивается" от проблемы. А ведь нехватка продовольствия может обернуться голодом.
Подпишитесь на нас
145
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 марта 2022, 20:30
|
28 марта 2022, 09:00
|
25 марта 2022, 01:05
|
27 марта 2022, 02:40
|
28 марта 2022, 03:10
|
27 марта 2022, 19:35
|
25 марта 2022, 03:25