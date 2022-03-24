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США грезят о нормализации отношений с Россией: Посол Салливан перешёл на предсказания

24 марта 2022, 19:15  •  112 • Политика
Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что Вашингтон и Москва в конце концов возобновят нормальные взаимоотношения. "Может, не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдёт", - заявил он.
США и Россия в конце концов возобновят нормальные взаимоотношения. С таким прогнозом выступил посол США в Москве Джон Салливан. Также он намекнул, когда это может случиться.
Заявление дипломата прозвучало в ходе интервью. Он признался, что не умеет предсказывать будущее, но один прогноз всё же готов сделать. Он касается темы нормализации отношений Вашингтона и Москвы.
В конце концов русские и американцы возобновят нормальные взаимоотношения. Может, не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдёт,
- сказал он "Новой газете".
Американский посол добавил, что очень надеется дожить до этого момента.

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