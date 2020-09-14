Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Круг сужается: Загадочная спутница Навального оказалась дочкой главы биолаборато...
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной стат...
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С виз...
Главная / Аналитика

США готовятся воевать с Турцией за греков

14 сентября 2020, 09:45  •  168 • Аналитика
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Robert S. Price
Проблемы в отношениях Турции с Грецией и Кипром достигли такой остроты, что госсекретарю США пришлось в субботу лететь в Никосию для обсуждения с руководством острова ситуации, сложившейся в Восточном Средиземноморье.
Внеочередной визит Майка Помпео состоялся спустя две недели после телефонных разговоров Дональда Трампа с президентом Турции и премьер-министром Греции. Тогда грек нажаловался американскому лидеру на "дестабилизирующие действия Турции, угрожающие миру и стабильности в регионе, а также испытывающие сплоченность НАТО", зато Эрдоган снял со своей страны всякую ответственность за происходящее, заверив, что Анкара выступает за диалог для преодоления противоречий.
Между тем конфронтация неуклонно нарастает действительно из-за напористых действий турок в регионе. Сейчас самый больной вопрос — геологоразведка, ведущаяся ими в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. В середине лета Анкара ненадолго приостанавливала разведочное бурение, но уже в августе Эрдоган объявил о возобновлении работ.
После субботних переговоров в Никосии госсекретарь США заявил, что энергетические ресурсы в зоне вокруг острова "должны быть разделены как между греками-киприотами, так и между турками-киприотами". Это оказался единственный пункт его выступления, который можно рассматривать как относительно нейтральный — в остальном же Вашингтон явно поддерживает греческую сторону.
© REUTERS / Murad Sezer
Турецкое буровое судно Yavuz в сопровождении сторожевого корабля ВМС Турции у берегов Кипра
Майк Помпео выразил глубокую озабоченность "текущими операциями Турции, осуществляющей поиск природных ресурсов в районах Восточного Средиземноморья, юрисдикцию над которыми подтвердили Греция и Кипр", а также заверил, что его страна поддерживает право Кипра эксплуатировать запасы углеводородов в своей исключительной экономической зоне.
Кроме того, в ходе прошедшего визита США и Кипр подписали меморандум о создании на острове учебного центра сухопутной, морской и портовой безопасности (Cyprus Centre for Land, Open Seas and Port Security — CYCLOPS). Первоначальный транш на его создание и эксплуатацию американцы уже выделили. Поскольку Дональд Трамп известен своим стремлением перекладывать расходы на содержание структур НАТО на страны, где те размещены, это очень выразительный символический жест в поддержку киприотов.
Также прямо сейчас проходят кипрско-американские военные учения.
А неделю назад Соединенные Штаты сняли с Кипра 33-летнее оружейное эмбарго, правда, это касается только нелетальных вооружений, к которым относятся средства связи и разведки, индивидуальной защиты, автомобили, приборы ночного видения и тому подобное. Пока ограничения отменены на год, но с возможностью продления.
Анкара отреагировала ожидаемо. МИД Турции раскритиковал снятие эмбарго, заявив, что это "отравляет надежды на мир в Восточном Средиземноморье и несовместимо с духом союзничества между Турцией и США".
Обычно действия, подобные предпринятым Штатами, рассматриваются как формальный ритуал, обозначение позиции без серьезного изменения сложившихся военно-политических раскладов. Однако нынешнюю историю стоит расценивать как исключение из правила.
Судя по всему, в Вашингтоне допускают, что геополитические амбиции турецкого президента на самом деле могут подтолкнуть его к военному решению накапливающихся противоречий с Грецией и Кипром.
В конце концов, подобный прецедент уже есть в анамнезе отношений этих государств, причем в период членства в НАТО. К тому же турецкая армия объективно сильнее и кипрской, и греческой, да и с опытом реальных боевых действий у нее все намного лучше. Так что почему бы не рискнуть и не повторить успешную авантюру 1974 года, когда на отторгнутых у Республики Кипр территориях была основана существующая и поныне, пусть и непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра? А уж в нынешние времена большого мирового передела подобная идея может выглядеть особенно соблазнительно для Анкары.
Вот только для Соединенных Штатов подобное развитие событий обещает стать катастрофой, что ставит перед ними задачу ни в коем случае не допустить этого.
Все-таки в 1974-м турки воспользовались для вторжения на Кипр военным переворотом в Греции, что дало возможность США и НАТО дистанцироваться от происходящего.
В настоящее время у них такой возможности нет. Зато есть, с одной стороны, набравшая силу, амбиции и борзость Турция, которая явно не прочь проверить в деле накачанные военно-политические "мускулы"; с другой — Греция и Кипр, которые ждут реальной помощи и защиты США от все более жестко и агрессивно настроенной Анкары; а с третьей — весь остальной мир, с любопытством наблюдающий, сможет ли Вашингтон поставить на место открыто бросающего ему вызов Эрдогана. А многочисленные предыдущие истории — от подавления попытки военного переворота до покупки российских С-400 — дают понять, что рычагов давления на турок у американцев особо-то и нет.
Как промежуточный итог — Штаты обозначили усиление военного сотрудничества с Кипром в надежде удержать Эрдогана от прямого военного вызова соседям и пытаются таким способом защитить одного младшего военного партнера от другого. Вот только судя по многочисленным предыдущим событиям и свойственной турецкому президенту политике, далеко не факт, что это сработает.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



168
Источник
Похожие новости
13 сентября 2020, 09:00
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
13 сентября 2020, 09:00
Украина опередила Россию по размеру минимальной зарплаты: в чем секрет
12 сентября 2020, 16:30
Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри
13 сентября 2020, 11:45
Во сколько России обойдётся объединение с братской республикой
12 сентября 2020, 16:30
Затравленный Дисней. Фильм снимали не там и не так
13 сентября 2020, 09:00
Названы шесть вариантов отказа Германии от "Северного потока — 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 сентября 2020, 05:10
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощутила ...
14 сентября 2020, 05:10
Водоналивные баки вместо покрышек. Протестующие начали возводить баррикады в Минске
14 сентября 2020, 03:20
Партия у власти: кто победил и кто проиграл после единого дня голосования
14 сентября 2020, 08:50
Чудо-юдо: Лавров исцеляет Навального
14 сентября 2020, 01:30
"Они тщательно изучили Запад": Глава британской разведки опасается проблем ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 сентября 2020, 22:50
Украинские силовики после взрыва в Донбассе устроили "огненную" провокацию
11 сентября 2020, 20:20
Сценарий провален, как быть? Военные США растерялись перед боем "с Россией"
08 сентября 2020, 06:10
Колесникову ищут с милицией. Меркури объяснил, что с оппозиционеркой: "Скукотища"
08 сентября 2020, 00:40
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побывал"
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа прокомментировал Песков
11 сентября 2020, 02:55
"Всё, не тратьте время": Украинец подсмотрел, как Путин ведёт себя на переговорах
10 сентября 2020, 00:20
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про обман Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.