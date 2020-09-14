США готовятся воевать с Турцией за греков

Проблемы в отношениях Турции с Грецией и Кипром достигли такой остроты, что госсекретарю США пришлось в субботу лететь в Никосию для обсуждения с руководством острова ситуации, сложившейся в Восточном Средиземноморье.

Внеочередной визит Майка Помпео состоялся спустя две недели после телефонных разговоров Дональда Трампа с президентом Турции и премьер-министром Греции. Тогда грек нажаловался американскому лидеру на "дестабилизирующие действия Турции, угрожающие миру и стабильности в регионе, а также испытывающие сплоченность НАТО", зато Эрдоган снял со своей страны всякую ответственность за происходящее, заверив, что Анкара выступает за диалог для преодоления противоречий.

Между тем конфронтация неуклонно нарастает действительно из-за напористых действий турок в регионе. Сейчас самый больной вопрос — геологоразведка, ведущаяся ими в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. В середине лета Анкара ненадолго приостанавливала разведочное бурение, но уже в августе Эрдоган объявил о возобновлении работ.

После субботних переговоров в Никосии госсекретарь США заявил, что энергетические ресурсы в зоне вокруг острова "должны быть разделены как между греками-киприотами, так и между турками-киприотами". Это оказался единственный пункт его выступления, который можно рассматривать как относительно нейтральный — в остальном же Вашингтон явно поддерживает греческую сторону.

© REUTERS / Murad Sezer Турецкое буровое судно Yavuz в сопровождении сторожевого корабля ВМС Турции у берегов Кипра

Майк Помпео выразил глубокую озабоченность "текущими операциями Турции, осуществляющей поиск природных ресурсов в районах Восточного Средиземноморья, юрисдикцию над которыми подтвердили Греция и Кипр", а также заверил, что его страна поддерживает право Кипра эксплуатировать запасы углеводородов в своей исключительной экономической зоне.

Кроме того, в ходе прошедшего визита США и Кипр подписали меморандум о создании на острове учебного центра сухопутной, морской и портовой безопасности (Cyprus Centre for Land, Open Seas and Port Security — CYCLOPS). Первоначальный транш на его создание и эксплуатацию американцы уже выделили. Поскольку Дональд Трамп известен своим стремлением перекладывать расходы на содержание структур НАТО на страны, где те размещены, это очень выразительный символический жест в поддержку киприотов.

Также прямо сейчас проходят кипрско-американские военные учения.

А неделю назад Соединенные Штаты сняли с Кипра 33-летнее оружейное эмбарго, правда, это касается только нелетальных вооружений, к которым относятся средства связи и разведки, индивидуальной защиты, автомобили, приборы ночного видения и тому подобное. Пока ограничения отменены на год, но с возможностью продления.

Анкара отреагировала ожидаемо. МИД Турции раскритиковал снятие эмбарго, заявив, что это "отравляет надежды на мир в Восточном Средиземноморье и несовместимо с духом союзничества между Турцией и США".

Обычно действия, подобные предпринятым Штатами, рассматриваются как формальный ритуал, обозначение позиции без серьезного изменения сложившихся военно-политических раскладов. Однако нынешнюю историю стоит расценивать как исключение из правила.

Судя по всему, в Вашингтоне допускают, что геополитические амбиции турецкого президента на самом деле могут подтолкнуть его к военному решению накапливающихся противоречий с Грецией и Кипром.

В конце концов, подобный прецедент уже есть в анамнезе отношений этих государств, причем в период членства в НАТО. К тому же турецкая армия объективно сильнее и кипрской, и греческой, да и с опытом реальных боевых действий у нее все намного лучше. Так что почему бы не рискнуть и не повторить успешную авантюру 1974 года, когда на отторгнутых у Республики Кипр территориях была основана существующая и поныне, пусть и непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра? А уж в нынешние времена большого мирового передела подобная идея может выглядеть особенно соблазнительно для Анкары.

Вот только для Соединенных Штатов подобное развитие событий обещает стать катастрофой, что ставит перед ними задачу ни в коем случае не допустить этого.

Все-таки в 1974-м турки воспользовались для вторжения на Кипр военным переворотом в Греции, что дало возможность США и НАТО дистанцироваться от происходящего.

В настоящее время у них такой возможности нет. Зато есть, с одной стороны, набравшая силу, амбиции и борзость Турция, которая явно не прочь проверить в деле накачанные военно-политические "мускулы"; с другой — Греция и Кипр, которые ждут реальной помощи и защиты США от все более жестко и агрессивно настроенной Анкары; а с третьей — весь остальной мир, с любопытством наблюдающий, сможет ли Вашингтон поставить на место открыто бросающего ему вызов Эрдогана. А многочисленные предыдущие истории — от подавления попытки военного переворота до покупки российских С-400 — дают понять, что рычагов давления на турок у американцев особо-то и нет.