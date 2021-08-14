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США готовятся проучить Польшу с помощью американской армии
14 августа 2021, 18:40 • 53 • Политика
Американцы крайне недовольны новым законом в стране о СМИ
Отношения между Вашингтоном и Варшавой трещат по швам. Польские власти приняли закон, запрещающий компаниям, где доля иностранного капитала превышает 49%, заниматься вещанием в стране. В США уже пригрозили Польше сокращением инвестиций, однако, полагает польский генерал Мирослав Ружаньский, дело может пойти дальше.
Издание Wirtualna Polska со ссылкой на собственные источники заявило, что Штаты в качестве одной из мер воздействия рассматривают вероятность вывода американскийх войск из Польши в Румынию. Генерал полагает, что в действительности дела обстоят куда сложнее.
Нынешняя власть постепенно превращает Польшу в авторитарную страну, что сказалось на потере доверия со стороны американцев. В свою очередь, они могут ограничивать польским офицерам доступ к важной информации и не обсуждать при них принятие важных стратегических решений НАТО. Также они могут сократить количество совместных инициатив на территории страны.
"Однако, по моему мнению, самая большая опасность кроется в том, что американцы смогут приостановить поставку техники по уже заключённым контрактам. Я имею в виду прославленные F-35 или систему Patriot", – приводит перевод ИноТВ.
В ближайшее время США могут поставить Польше ультиматум: либо страна возвращается на сторону демократии, либо больше не увидит американской военной техники. Американцы, которые очень трепетно относятся к политическим взглядам союзников, не допустят, чтобы кто-то пренебрегал оказанной ранее поддержкой.
Военный полагает, что Варшава не обращает внимания на сигналы, которые посылает Вашингтон. Сейчас у страны самые слабые позиции в НАТО, поскольку нынешняя власть умудрилась рассориться со многими союзниками: Францией, Германией, Великобританией и Канадой.
"Братских отношений у нас также нет ни с чехами, ни со словаками, ни с литовцами. Наша позиция в НАТО уже давно маргинализована. Если вдобавок ко всему США отвернутся от нас и мы перестанем быть партнёрами, мы скатимся на периферию Североатлантического альянса", – указал он.
Ранее в Польше из-за конфликта с Брюсселем заявили, что страну ничего не держит в Евросоюзе, и если на нее продожат оказывать давление, она легко может выйти из его состава.
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