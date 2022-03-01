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США готовятся послать на Украину особый "десант": Русских предупредили об угрозе
01 марта 2022, 09:10 • 189 • Политика
США могут послать на Украину сирийских террористов из радикальных группировок, чтобы убивать русских. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари - по его словам, доказательства этого есть.
Вашингтон может планировать переброску террористов ИГ* и других радикальных группировок на территорию Украины, заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД Сирии Джаафари. По его словам, американские спецслужбы располагают всеми логистическими возможностями, чтобы сделать это.
Политик уточнил, что к подобным выводам в Сирии пришли после тщательного анализа действий Белого дома.
"Мы, как государство, имеем доказательства того, что американские военные на территории Сирии перебрасывают террористов с места на место, особенно членов ИГ и "Джебхат ан-Нусры"*, - цитирует слова Джаафари РИА Новости.
Сирийский министр добавил, что подобную практику переброски наёмников Штаты использовали неоднократно. В частности, они перебрасывают террористов из лагеря Эль-Холь в район Ат-Танфа, который находится под контролем армии США, а оттуда отправляли их в Афганистан и Буркина-Фасо.
*ИГИЛ, ИГ (Исламское государство), "Джебхат ан-Нусра" - террористические организации, запрещённые в России.
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