США готовятся объявить дефолт по долгам Китаю • 99 • Аналитика © AP Photo / Evan Vucci Неоднократные обвинения Белым домом Пекина в эпидемии коронавируса закончились требованиями не платить долги. Поскольку КНР остается крупнейшим держателем гособлигаций США, речь идет, по сути, о выборочном дефолте. Насколько обоснованна такая инициатива и чем она может обернуться для американской экономики — в материале РИА Новости. Деньги давай! "Наказать Пекин за сокрытие информации о вспышке в Ухане, которая положила начало кризису здравоохранения планетарного масштаба, нужно списанием части американского долга, находящегося в резервах китайского Центробанка", — заявила сенатор от штата Теннесси Марша Блэкберн. Ее поддержал хорошо известный у нас сенатор Линдси Грэм, автор нескольких законопроектов о санкциях против России и "Северного потока — 2". "Это уже третья пандемия из Китая. Они приходят с этих грязных рынков, где у них мыши и обезьяны с вирусом, который затем переносится через еду", — сказал Грэм в интервью Fox News в понедельник. По его мнению, "весь мир должен выставить счет за пандемию" и заставить Пекин "раскошелиться по-крупному". "И я хочу начать списывать часть нашего долга Китаю, потому что это они должны платить нам, а не мы им!" — подчеркнул сенатор. Блэкберн и Грэм отнюдь не одиноки в попытках монетизировать китайское происхождение коронавируса. Сенатор Джош Хоули в соавторстве еще с тремя коллегами уже внес в парламент законопроект о необходимости международного расследования действий Пекина во время вспышки коронавируса и создания "механизма выплаты компенсаций". Все это сопровождается масштабной пропагандистской кампанией с участием высших правительственных чиновников. Так, в среду глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News сообщил, что "Китай и сейчас продолжает скрывать многое о COVID-19, как и на начальных этапах эпидемии". "Китай мог бы быть более честным и предоставить больше информации, чтобы нам было легче справляться с инфекцией", — отметил Эспер, призвав "оказать давление" на Пекин и выбить всю правду о происхождении вируса. Теория заговора Первым о биологической утечке из Института вирусологии в Ухане написал в интернете бывший сотрудник этого учреждения Ботао Сяо. Он указал, что одна из исследовательских лабораторий находится в шестистах метрах от оптового рынка морепродуктов, где и возникла эпидемия. Ботао предположил, что "смертоносный коронавирус, вероятно, создан в лаборатории" и его случайно вынесли в город. Однако вскоре он удалил публикацию, объяснив, что гипотеза не подтвердилась. Тем не менее версию об искусственном происхождении вируса моментально подхватили западные СМИ, а затем и вашингтонские чиновники. Семнадцатого февраля сенатор-республиканец Том Коттон объявил, что инфекция появилась из биохимической лаборатории в китайском Ухане, и пообещал призвать "к ответственности виновных в распространении смертоносной пандемии". К обвинениям присоединились в Белом доме. Дональд Трамп в своих твитах называл COVID-19 не иначе как "китайским вирусом". А госсекретарь США Майк Помпео в марте сорвал подписание совместного коммюнике министров иностранных дел "Большой семерки", поскольку большинство потребовало убрать из документа термин "уханьский вирус". Между тем все больше авторитетных специалистов опровергают подобные обвинения. Газета The New York Times сообщила, что заместитель советника по национальной безопасности США Мэтью Поттингер еще в январе попросил спецслужбы изучить возможность утечки вируса из лаборатории в Ухане, но ЦРУ не нашло ничего подозрительного. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал во вторник: "Имеется множество доказательств того, что коронавирус образовался естественным путем". Профессор химической биологии Университета Рутгерса Ричард Эбрайт объяснил изданию The Washington Post: "В последовательности генома этого вируса нет абсолютно ничего, что указывало бы на искусственное происхождение. <…> Версия биологического оружия должна быть категорически исключена". И все же в США продолжают настаивать на своем. На прошлой неделе в суды Техаса и Невады подали коллективные иски против КНР: более пяти тысяч американцев утверждают, что они понесли огромные потери из-за того, что китайцы допустили распространение коронавируса по всему миру. "Наш иск касается тех, кто физически пострадал в результате воздействия вируса. <…> Речь также о коммерческой деятельности Китая, торговли на рынках, где продается мясо диких животных", — сообщила юридическая компания Berman Law Group, представляющая интересы истцов. Американцы требуют компенсацию в размере 1,2 триллиона долларов. По "случайному" совпадению это в точности соответствует сумме облигаций США на балансе Народного банка Китая. Так что суд вполне может запретить правительству платить по этим бумагам "в обеспечение интересов истцов". И вашингтонские чиновники послушно выполнят это решение. Миссия самоубийцы Требования компенсаций за пандемию противоречат и юридическим нормам, и здравому смыслу. На это во вторник указал министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Когда мы слышим рассуждения о том, что Китай должен будет всем заплатить за то, что эта инфекция появилась и якобы кто-то кого-то вовремя не проинформировал... Знаете, это переходит всякие пределы и всякие приличия", — отметил глава российской дипломатии. Однако, как показывает опыт введения Вашингтоном санкций против других стран, подобные мелочи волнуют США в последнюю очередь. Ведь на самом деле за разговорами об ответственности Китая в очередной раз скрываются коммерческие интересы американских компаний. Дело в том, что в КНР уже практически справились с эпидемией, заводы и фабрики быстро возобновляют работу. А большинство западных компаний простаивают из-за карантина. Значит, рынки открыты для экспансии китайцев — противостоять им в ближайшие месяцы будет некому. Вашингтон собирается использовать требования колоссальных компенсаций как рычаг давления, чтобы не позволить Пекину воспользоваться сложившейся ситуацией. Поэтому можно не сомневаться: американские суды удовлетворят все иски против китайского правительства. Однако главными пострадавшими при таком развитии событий рискуют оказаться сами Соединенные Штаты. Из-за перспективы американского дефолта Пекину не остается ничего другого, как срочно приступить к распродаже трежерис. Это способно полностью разрушить рынок госдолга США — из-за переизбытка предложения инвесторы перестанут покупать новые выпуски облигаций. Следовательно, Казначейству нечем будет финансировать рекордный дефицит бюджета, а также многотриллионные программы антикризисной поддержки национальной экономики. Если же Федрезерв отважится покрывать эти расходы только за счет печатного станка, позиции доллара в качестве мировой резервной валюты будут подорваны окончательно и навсегда. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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