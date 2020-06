США готовятся обрушить на Европу и Азию "меры возмездия" • 235 • Аналитика © РИА Новости / Алексей Филиппов Флагман американской деловой прессы, который может похвастаться отличными источниками в самых высоких вашингтонских кабинетах, The Wall Street Journal сообщает, что США готовятся к введению мер экономического воздействия против целой группы стран, посягнувших на американские финансовые потоки. Географический охват будущих пострадавших от мер вашингтонского экономического возмездия впечатляет своим размахом: Евросоюз (в целом), Австрия, Бразилия, Чехия, Индия, Индонезия, Италия, Испания, Турция и даже Великобритания. Чем провинились все эти страны перед администрацией Дональда Трампа? Все они собираются вводить налоги, направленные против американских интернет-гигантов, привыкших пользоваться важной привилегией, на страже которой стоят американские политики. Эта привилегия заключается в том, чтобы зарабатывать деньги по всему миру и при этом практически не платить налогов. Суммы, о налогообложении которых сейчас мечтают политики от Парижа до Рио-де-Жанейро и от Джакарты до Рима, абсолютно астрономические, а под прицелом у них такие компании, как Google, Facebook, Amazon и Apple. Однако для того, чтобы отстоять их неписанные привилегии, даже Дональд Трамп (который сам является жертвой действий владельцев этих компаний, очевидно поддерживающих Джо Байдена) готов серьезно поссориться даже с близкими союзниками, такими как Великобритания, Индия или Бразилия, не говоря уже о Евросоюзе. Суть проблемы: европейские и не только европейские политики указывают на то, что существующие схемы работы компаний такого рода позволяют им фиксировать свои доходы в бухгалтерской отчетности стран с минимальным налогообложением, независимо от того, в какой стране они реально предоставили свои услуги. В теории этой схемой могут пользоваться любые компании, но исторически сложилось так, что главными бенефициарами подобных схем стали именно компании из США (при этом свои налоги в самих Штатах платящие более или менее исправно). Проблема до такой степени острая и "американская", что специальный налог, направленный против таких "оптимизаторов", получил неформальное международное название GAFA tax — "налог на Google, Amazon, Facebook и Apple". Показательно, что этот факт используется критиками новых налогов как доказательство того, что это, по сути, элемент антиамериканской политики. Если посмотреть на официальные оценки сумм, которые предполагается собирать, например, во Франции (всего 500 миллионов евро в год), то может показаться, что происходит буря в стакане воды и что нельзя себе представить полноценную торговую войну со взаимными тарифами на десятки миллиардов долларов и охлаждением отношений на дипломатическом уровне из-за такой мелочи. Но дело не в сумме (которая, скорее всего, сильно занижена и исходит из первоначальной, микроскопической ставки в три процента в случае Франции), а в принципе. Еще в 2019 году министр экономики Франции Брюно Ле Мэр резко отвечал на критику этого "антиамериканского налога" заявлениями о том, что "Франция является суверенной страной, ее решения по налоговым вопросам суверенны и будут оставаться суверенными". Собственно, и с формальной точки зрения месье Ле Мэр прав на сто процентов, но Вашингтон ему и не только ему демонстрирует, что формальные права ничего не имеют общего с реальностью, в которой работает исключительно право сильного. "Цифровой налог" — это прецедент демонстрации реального суверенитета, и именно из-за этого аспекта даже Трамп готов идти на экономический конфликт за интересы компаний, которые искренне его ненавидят и стараются всеми силами помочь Байдену. Это вопрос принципа, а принцип "Америка имеет право на все" абсолютно свят для всех американских президентов, независимо от политической ориентации. В конце концов, США уже ввели санкции против Международного уголовного суда в Гааге за расследование военных преступлений американских военных. Как сообщает Deutsche Welle: "Согласно указу Трампа, находящиеся в юрисдикции США активы лиц, которые будут определены как причастные к судебным процессам Международного уголовного суда в отношении американских служащих, будут заблокированы. Таким лицам также запретят выделение денег. Кроме того, им и членам их семей будет отказано во въезде в Соединенные Штаты". На этом фоне угрозы в адрес Франции ввести заградительные тарифы против французского вина, сыра и предметов роскоши — это вполне рядовое событие. The Wall Street Journal напоминает, что в прошлом году угрозы таких мер хватило на то, чтобы заставить конкретно Францию отложить введение налога до конца 2020 года. Однако сейчас ситуация изменилась: Евросоюзу и другим странам нужны деньги для борьбы с экономическими последствиями коронавируса, а еще авторитет США на международной арене упал, не говоря уже о том, что теперь налог почти готов вводить уже Евросоюз в целом, а также достаточно много других стран. В результате Вашингтон вполне может оказаться в ситуации, когда защита американских интернет-гигантов потребует фактического ведения экономической войны со всем остальным миром или, по крайней мере, с большей его частью. Если это будет необходимо, скорее всего, Вашингтон это сделает, но у такой политики довольно высокая цена. Комментируя санкции Соединенных Штатов против Международного уголовного суда в Гааге, китайское государственное издание Global Times отметило: "США нарушили международные правила и наложили санкции на другие страны, принуждая их выполнять приказы Вашингтона. Это создало серьезные угрозы для мирового порядка и безопасности. Вашингтон настолько бессовестен, что люди шутят о том, что следующей целью санкций станет Бог, потому что Вашингтон может посчитать, что Бог должным образом не благословил Америку. В рамках своего гегемонистского мышления Штаты считают, что они могут приказывать каждой стране и организации действовать по своему усмотрению. Но Вашингтон узнает, что (найдется) все меньше желающих подчиняться его приказам". Показательно, что в экономическом смысле на этот раз Трампу придется найти какие-то гораздо более серьезные меры воздействия. Дело в том, что Евросоюз собирается создать еще один прецедент демонстрации собственного суверенитета — с гораздо более серьезными финансовыми последствиями. Как сообщает The Wall Street Journal, Еврокомиссия готовится официально обвинить американского гиганта Amazon в том, что компания нарушила антимонопольное законодательство и использовала свое доминирующее положение на рынке, чтобы копировать успешные продукты европейских производителей и потом продавать свои собственные дешевые аналоги, лишая европейские компании доходов, в том числе на самом европейском рынке. Тут речь идет уже не о налогах, которые вводятся по низким ставкам в расчете на их рост в будущем, а о потенциальных штрафах в десятки миллиардов долларов и (в совсем неприятных сценариях) об административных запретах на ведение определенной деятельности на территории Евросоюза. В будущем под аналогичные антимонопольные меры можно будет легко подвести едва ли ни все американские IT-гиганты, расчищая европейский рынок для собственных компаний. Очевидно, что санкции, тарифы и угрозы со стороны США — это все еще очень мощное оружие. Но с каждым днем желающих проверить гегемона на прочность становится все больше и больше, а их попытки становятся все более смелыми и масштабными. Вполне вероятно, что недалек тот день, когда американское лидерство просто умрет от тысячи мелких ран, нанесенных вашингтонским амбициям бывшими американскими вассалами. Тогда уж действительно президенту США останется только ввести санкции против небесных сил, уставших от американского самолюбия.





