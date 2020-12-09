Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падени...
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Главная / Политика

США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34

09 декабря 2020, 06:40  •  43 • Политика
США "уничтожили" российские С-400 и Су-34 на учениях в рамках подготовки к "войне XXI века". Военный эксперт назвал это "показухой", которая выдала, с кем собираются воевать американцы.
Военные США атаковали российские системы ПВО С-400 и истребители-бомбардировщики Су-34 на учениях Emerald Flag во Флориде. Об этом сообщает западный журнал Defence Blog.
В материале издания опубликован слайд, на котором изображена схема атаки российской техники во время конфликта. Среди изображений можно увидеть ЗРК С-400, самолёты Су-34, танк Т-72, а также другую технику.
Отмечается, что для "уничтожения" целей военные США задействовали наземное и воздушное оружие, а также спутниковые и компьютерные технологии. Учения были проведены в рамках подготовки к "войне XXI века", пишет журнал.
Российский военный эксперт Константин Сивков указывает, что показательные учения имеют мало общего с реальными боевыми действиями. Однако факт того, что в качестве учебных целей выступает российская техника, говорит о том, что США готовятся к войне с Россией, отметил специалист в комментарии изданию "Взгляд".
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при испытаниях
08 декабря 2020, 23:20
Россия и Запад оказались на грани масштабной войны
08 декабря 2020, 23:20
"Обиженная злая девочка": Латвию призвали прекратить вражду с Россией
08 декабря 2020, 23:20
Эксперт раскрыл преимущества России в борьбе с Байденом
09 декабря 2020, 00:15
Президент Венесуэлы сделал заявление о покушении на него: "Источник в разведке сообщил…"
09 декабря 2020, 02:05
Политолог: Украине нужны не системы Patriot, а американские памперсы
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при исп...
09 декабря 2020, 00:15
Старушка лишились сбережений на миллионы из-за паразитов в банке
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
09 декабря 2020, 00:10
«Принудить Иран к сотрудничеству»: почему в команде Байдена заявили о планах вернуть ...
09 декабря 2020, 00:15
Президент Венесуэлы сделал заявление о покушении на него: "Источник в разведке с...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 декабря 2020, 09:15
«Не видел, куда наносил удары»: защищавшего семью мужчину будут судить за тройное убийство
03 декабря 2020, 23:15
"Чубайс - это лишь "первая ласточка": Политолог раскрыл красивый замысел Мишустина
04 декабря 2020, 01:05
Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене
05 декабря 2020, 17:25
Зеленский собирается выдать Москве более 200 кавказских участников АТО – Корчинский
08 декабря 2020, 02:15
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизнесмен сказал правду
03 декабря 2020, 23:15
"Президента" Тихановскую нещадно высмеяли: "Так и быть, я тоже согласен возглавить Беларусь"
07 декабря 2020, 00:35
Украинский политик раскрыл детали «плана Б» Зеленского по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.