США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34

Военные США атаковали российские системы ПВО С-400 и истребители-бомбардировщики Су-34 на учениях Emerald Flag во Флориде. Об этом сообщает западный журнал Defence Blog.

В материале издания опубликован слайд, на котором изображена схема атаки российской техники во время конфликта. Среди изображений можно увидеть ЗРК С-400, самолёты Су-34, танк Т-72, а также другую технику.

Отмечается, что для "уничтожения" целей военные США задействовали наземное и воздушное оружие, а также спутниковые и компьютерные технологии. Учения были проведены в рамках подготовки к "войне XXI века", пишет журнал.

Российский военный эксперт Константин Сивков указывает, что показательные учения имеют мало общего с реальными боевыми действиями. Однако факт того, что в качестве учебных целей выступает российская техника, говорит о том, что США готовятся к войне с Россией, отметил специалист в комментарии изданию "Взгляд".