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США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34
09 декабря 2020, 06:40 • 43 • Политика
США "уничтожили" российские С-400 и Су-34 на учениях в рамках подготовки к "войне XXI века". Военный эксперт назвал это "показухой", которая выдала, с кем собираются воевать американцы.
Военные США атаковали российские системы ПВО С-400 и истребители-бомбардировщики Су-34 на учениях Emerald Flag во Флориде. Об этом сообщает западный журнал Defence Blog.
В материале издания опубликован слайд, на котором изображена схема атаки российской техники во время конфликта. Среди изображений можно увидеть ЗРК С-400, самолёты Су-34, танк Т-72, а также другую технику.
Отмечается, что для "уничтожения" целей военные США задействовали наземное и воздушное оружие, а также спутниковые и компьютерные технологии. Учения были проведены в рамках подготовки к "войне XXI века", пишет журнал.
Российский военный эксперт Константин Сивков указывает, что показательные учения имеют мало общего с реальными боевыми действиями. Однако факт того, что в качестве учебных целей выступает российская техника, говорит о том, что США готовятся к войне с Россией, отметил специалист в комментарии изданию "Взгляд".
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