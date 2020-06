США готовятся к войне. Где и когда

Автор:

Александр Цыганов

"Мы не думаем всесторонне…"

Вышеприведённая лемма следует из доклада американской некоммерческой организации RAND ("Research and Development"/"Исследования и разработки") "The Future of Warfare in 2030. Project Overview and Conclusions". То есть: "Будущее военных действий в 2030 году. Проектный обзор и выводы".

Отметим сразу: проектный. Не прогнозный – forecast. Проектный.

То есть это то, что они – проектируют.

А "они" – ребята непростые. Корпорация РЭНД – так называемый Think tank. Мозговой центр в Америке не из последних. Гнездо стратегических исследований и стратегических инициатив, работающий по заказам правительства США, а также армии, ЦРУ, спецслужб и – опосредованно – транснациональных корпораций и финансовых групп. Бюджет – более 350 млн долларов в год. Численность персонала – более 1700 человек.

Начинают эти ребята – а ребята, надо признать, ярые, по два-три университета, доктора-профессора, русский и китайский языки в анамнезе – свой доклад с посыпания голов своих пеплом.

"Послужной список США в области предсказания будущего военных действий весьма скуден, – опускают они читателя прямо с первых строк. – Роберт Гейтс, министр обороны США с 2006 по 2011 год, как известно, язвительно заметил: "Когда дело доходит до прогнозирования характера и местоположения наших следующих военных действий, то начиная с Вьетнама наше досье было идеальным ("our record has been perfect"). Мы ни разу не получили прогноз правильно, от "Маягуэса" до Гренады, Панамы, Сомали, Балкан, Гаити, Кувейта, Ирака и т. д. За год до любой из этих миссий мы и не подозревали, что будем ТАК задействованы".

Роберт Гейтс отмечает, что послужной список США в области предсказания будущего военных действий весьма скуден. Фото: Chad J. Mcneeley / Globallookpress

"Так задействованы" – это старина Бобби ещё аккуратно сформулировал. Ну, например, взять случай с судном "Маягуэс" в 1975 году. Оно, как и положено судну гегемона, мирно следовало в чужих территориальных водах. В данном случае – камбоджийских. А за месяц до того власть в Камбодже захватили "красные кхмеры". Те ещё массовые террористы от коммунизма, наподобие латышских стрелков времён гражданской войны в России, только взращённые по маоистскому образцу. Но в данном случае патрульные катера "красных кхмеров", что остановили нарушителя границ, были в полном международном праве. Экипаж заподозрили в шпионаже и отправили на материк, а корабль поставили на якорь рядом с ближайшим островом. Танг, если кому-то интересно.

В Вашингтоне натурально взбеленились и немедленно решили устроить военную операцию. Сил было много. Правда, с мозгами не очень. Разведкой то ли пренебрегли, то ли она дала ложные сведения. Так что сначала морпехи США "освободили" пустое судно. А, нет, сначала американцы, по врождённой привычке, разбомбили кучу гражданских целей на территории Камбоджи. Потом американцы высадили десант на остров Танг, чтобы освободить экипаж "Маягуэса". Да, которого там не было изначально, а в данный момент он вообще следовал на рыбацкой шхуне на свой корабль, поскольку "красные кхмеры" его уже освободили, убедившись, что парни – не шпионы. А скорее всего – их начальство предпочло не связываться лишний раз с американцами.

Но как бы то ни было, морская пехота героически билась за остров весь день, но вечером была эвакуирована обратно, ничего не добившись. А, нет, добились: 15 убитых, 3 пропавших без вести (т. е. тоже убитых), 23 погибших в катастрофе вертолёта, 2 потерянных вертолёта.

Экипажу "Маягуэса" удалось уцелеть – американские военные успели их заметить на кхмерской шхуне до того как шмальнуть по ней ракетою…

Но дальше думать будем!

Ну, про "победы" – а в Вашингтоне объявили операцию по освобождению "Маягуэса" победою – на указанных Гейтсом театрах история тоже все точки над всеми "i" уже разбросала. Все они были или подобного рода – неоправданные потери на фоне ошеломляющей глупости, – или, условно, "иракско-афганского": быстрое овладение столицей, смена враждебного режима на служебный, длительная диверсионно-террористическая война и итоговая утеря контроля надо всем вообще. И – вывод войск (а кое-кого и ногами вперёд) с полной потерей всех завоёванных результатов.

Несколько тысяч американских солдат вернулись домой в цинковых гробах. Фото: Ron Sachs / Globallookpress

Но теперь, констатируют аналитики РЭНД, всё должно стать по-другому. Потому что ныне "военные США глубоко вкладываются в прогнозный бизнес". Ведь "службы должны начать строить сегодня то, что будет необходимо через одно или даже два десятилетия".

Так что это раньше неудачи проистекали из того, что у американских военных велосипедов не было… отставить – "из того, что мы не думаем всесторонне о факторах, формирующих конфликт, и о том, как эти переменные взаимодействуют друг с другом". Зато теперь в РЭНД разрабатывают определения и методологию, чтобы

сначала определить ключевые три десятка или около того геополитических, экономических, экологических, географических, военных, правовых и информационных тенденций, которые будут формировать будущее войны отныне до 2030 года, а затем объединить их, чтобы нарисовать целостную картину того, с какими странами будут воевать Соединённые Штаты и против каких, где эти конфликты будут происходить, как они могут выглядеть, как Соединённые Штаты будут их вести и когда и почему Соединённые Штаты могут начать войну в первую очередь.

Неплохая программка, а? США воевать будут. Не обсуждается. Вопрос только – с кем и против кого. И второе – США могут начать войну первыми. Вопрос только – когда и почему.

Возможно, мой английский слаб. Проверьте сами: "to paint a holistic picture of which countries the United States fight with and against, where these conflicts will occur, what they might look like, how the United States will wage them, and when and why the United States might go to war in the first place".

Так что будьте готовы, жители планеты Земля. США остаются на тропе войны и всегда готовы напасть первыми. И если надмировой финансовый интернационал не ликвидирует США осенью этого года руками либералов через негромайдан, то такая перспектива ожидает человечество по меньшей мере до 2030 года. РЭНД сказал.

Отныне и в вечность

РЭНД объяснил, почему так будет:

"Исходя из этого анализа и предполагая, что Соединённые Штаты будут продолжать пытаться сохранить свои позиции единственной мировой военной сверхдержавы, мы приходим к выводу, что Соединённые Штаты столкнутся с рядом углубляющихся стратегических дилемм, когда встанут перед военными действиями отныне и до 2030 года". Беда, оказывается, поджидает Америку в том, что "места, где Соединённые Штаты, скорее всего, будут воевать, не совпадут с теми, где конфликты могут быть наиболее опасны для интересов США".

Это звучит чудеснее музыки Гофмана! И грознее Бетховена. Бедненькая Америка! Она будет воевать не там, где будут возникать опасности её национальным интересам. Она будет воевать, как мушкетёр Портос, – воюю потому, что воюю…

Но не будем смеяться. На самом деле США "столкнутся по меньшей мере с четырьмя различными типами конфликтов, каждый из которых потребует несколько иного набора возможностей". И это оттого, что Штаты уже "сталкиваются с уменьшением количественных и качественных военных преимуществ".

Не будем зажимать глаза ладонями, чтобы не вылезли из орбит при соотнесении этой фразы с объёмом военного бюджета США под 800 миллиардов долларов. Оказывается, это будет происходить потому, что Штаты к 2030 году "постепенно утратят способность диктовать стратегические результаты и определять, когда и почему будут происходить войны будущего".

Вы представляете себе эту боль? Карабас-Барабас, у которого вырвали из рук плёточку, пребывает в райском блаженстве по сравнению с этим горем!

В результате, по расчётам аналитиков РЭНД,

поскольку будущее войны предъявляет всё больше требований к американским силам и тянет ограниченные американские войска в противоположных направлениях, Соединённые Штаты столкнутся с грандиозным стратегическим выбором. Они могут порвать с интернационалистской внешней политикой, которую они проводили по крайней мере с окончания холодной войны, и стать значительно более избирательными в отношении того, где, когда и почему они вводят войска. С другой стороны, это же может удвоить их участие, даже прекрасно понимая, что оно будет сопряжено со значительно большими затратами – в финансах и, возможно, кровью.

Почему? Да очень просто. Потому что противники останутся те же: "Китай (отмечаем КНР как поставленную на первое место угрозу), Россия, Иран, Северная Корея и террористические группировки". А вот союзники США могут измениться, "поскольку Европа становится всё более фрагментированной и обращённой внутрь, а Азия реагирует на рост Китая".

Черты тяжёлого для США будущего

Далее в докладе – реально профессиональном, не поспоришь – следует много всего. В одном тексте не опишешь. Но сами же аналитики РЭНД основные выводы для широкой публики и сформулировали. Вот основные результаты их исследования.

Список противников США, скорее всего, останется неизменным, но список союзников США, скорее всего, изменится.

Растущее влияние Китая, вероятно, изменит список союзников США в Азии, поскольку страны подстраховываются (этакий эвфемизм слова "подчиняются") от китайской мощи.

В Европе же "воля и способность традиционных союзников США к применению силы, особенно за рубежом, скорее всего, снизятся".

Растущее влияние Китая меняет расстановку сил в мире. Фото: Veri Sanovri / Globallookpress

Тут тоже, скажем прямо, открытием на Нобелевку не пахнет. Уже снижаются. Потому как результатов не приносят. Но зато есть "новые" союзники США в Европе – Польша, Румыния, Прибалтика. И в эту же лузу, получается, кладутся и такие шары, как Украина и Грузия, которым Вашингтон – теперь понятно, с какой целью – постепенно, но тщательно повышает статус сотрудничества с НАТО. Тем более что РЭНД бестрепетно включает Европу в вероятные районы для следующей войны.

Ещё два - Индо-Тихоокеанский и Ближний Восток. Причём "Ближний Восток представляется наиболее вероятным, хотя Индо-Тихоокеанский регион может представлять наибольшую опасность".

Теперь же – самое важное, с моей точки зрения: "Четыре всеобъемлющие тенденции", которые определят, "когда и почему Соединённые Штаты могут начать войну".

Вот они: "Способность США использовать санкции вместо насилия будет (внимание!) снижаться по мере относительного снижения (!) экономической мощи США и союзников".

То есть 1: США будут воевать, когда не сработают санкции.

"Появление сильных мира сего в Азии, Европе и на Ближнем Востоке может ослабить систему сдержек и противовесов и создать стимулы для будущих конфликтов".

То есть 2: Мировой жандарм будет воевать ради превентивного ослабления конкурентов.

"По мере того как американские противники становятся всё более напористыми и выступают против красных линий союзников США, Соединённые Штаты могут оказаться перед трудным выбором: вступить в войну, которую они не хотят, или отказаться от союзника".

То есть 3: США готовы воевать за амбиции союзников. Например, Польши? Или вообще – Украины?

"Внешние силы могут порождать конфликты, такие как несчастные случаи и непреднамеренная эскалация, кризис, вызванный изменением климата, или конфликт из-за нехватки ресурсов".

То есть 4: США будут воевать потому, что хотят оставаться к каждой бочке затычкой.

РЭНД сказал.