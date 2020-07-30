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США готовятся к полувойне с Россией

30 июля 2020, 22:05  •  54 • Политика
Фото: Ting Shen/XinHua/www.globallookpress.com
Американцы перебазируют больше пяти тысяч военных для "сдерживания" Москвы в Европе
Вашингтон открыто заявил о планах "сдержать" Россию на восточном фланге НАТО в Европе, а значит втянуть континент в новую войну. Однако противостояние с РФ для Соединенных Штатов – это всего лишь полувойна. Так прокомментировал член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев сообщение главы Пентагона Марка Эспера о начале передислокации части американских войск ближе к границам РФ.
"У США есть концепция полуторной войны. Она говорит о том, что Америка должна сдерживать Россию и ряд стран на Востоке и в Европе. Это половина войны. А целая война – это Индо-Тихоокеанский регион, где у них главный противник – Китай", – рассказал "ЦарьГраду" эксперт.
По его словам, в планах Вашингтона – перебазировать к 2022 году 60% американских войск именно в район ИТР, в связи с чем они вынуждены уменьшить свое присутствие на европейском континенте.
Напомним, накануне Эспер заявил, что Пентагон перебазирует часть военных ближе к границам России для ее "сдерживания" и поддержки союзников Вашингтона на восточном фланге НАТО. При этом ряд подразделений и дальше будут базироваться в ротационном режиме "на востоке и в районе Черного моря", сообщает РИА "Новости".
Также глава штатовского оборонного ведомства уведомил о сокращении присутствия Пентагона в Германии. По его словам, Вашингтон выводит из страны почти 12 тыс. солдат, из которых 5,6 тыс. будут передислоцированы в страны НАТО именно для сдерживания РФ.
Следом за Эспером свое яркое слово вставил и президент США Дональд Трамп. Он выразил недоумение, почему Штаты должны защищать ФРГ, если немцы платят много денег Москве.
Germany pays Russia billions of dollars a year for Energy, and we are supposed to protect Germany from Russia. What’s that all about? Also, Germany is very delinquent in their 2% fee to NATO. We are therefore moving some troops out of Germany!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

"Германия платит России миллиарды долларов в год за энергоносители, а мы должны защищать Германию от России. Что все это значит?" – написал хозяин Белого дома в "Твиттер".

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