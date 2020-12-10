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США готовятся к новым санкциям против Союзного государства – Лавров

10 декабря 2020, 12:55  •  94 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Конгресс выдумывает причины для сдерживания Москвы
Запад ищет новые поводы для обвинения России во вмешательствах в дела других стран, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам министра, Конгресс продвигает новые экономические ограничения против Союзного государства под предлогом "угнетения" лиц, стремящихся к очередной "цветной революции" в Белоруссии.
Глава внешнеполитического ведомства уверен, что Запад продолжит заниматься поиском новых поводов для сдерживания России. Вашингтон может не только находить причины на ровном месте, но и придумывать свои собственные, о чем министр заявил в интервью RT.
Осенью палата представителей уже выступила в поддержку закона, который наделяет президента Соединенных Штатов полномочиями для введения ограничений на въезд представителей белорусского ЦИК и местных госслужащих, которых Белый дом считает ответственными за оказание давления на средства массовой информации.
Документ также вносит дополнительные возможности для содействия Белоруссии, включая помощь по противодействию "цензуре в Сети", а также поддержку женщинам и политбеженцам, отмечает РИА Новости.
При одобрении законопроекта президент Соединенных Штатов сможет блокировать визу любого иностранного лица, входящего в состав белорусского ЦИК, должностного представителя Союзного государства или физлица РФ, которые, по мнению Белого дома, принимают активное участие против медиа или нарушают права человека в Белоруссии.
Ранее Лавров заявил, что внешнеполитическая повестка Штатов в отношении РФ останется неизменной после прихода к власти Джо Байдена.

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