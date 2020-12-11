США готовятся к новой войне на Ближнем Востоке: Американские войска привели в боевую готовность

Войска США на Ближнем Востоке сегодня были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на военное официальное лицо.

Уточняется, что Пентагон ожидает нападения со стороны Ирана. В американском военном ведомстве заявляют, что наблюдают внушающие обеспокоенность индикаторы потенциальных приготовлений к атаке со стороны проиранского ополчения в Ираке.

Напомним, что и без того непростые отношения США и Ирана в 2020 году обострились до предела. В начале января американский беспилотник взорвал автомобиль иранского военачальника, находившегося с дипломатической миссией в Ираке. А в конце ноября в Иране в результате спланированного покушения был убит один из основателей ядерной программы. В преступлении подозреваются спецслужбы США и Израиля.