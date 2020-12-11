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США готовятся к новой войне на Ближнем Востоке: Американские войска привели в боевую готовность

11 декабря 2020, 05:25  •  140 • Политика
Американских военных на Ближнем Востоке привели в боевую готовность. Пентагон ожидает атаку со стороны Ирана, сообщает Politico.
Войска США на Ближнем Востоке сегодня были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на военное официальное лицо.
Уточняется, что Пентагон ожидает нападения со стороны Ирана. В американском военном ведомстве заявляют, что наблюдают внушающие обеспокоенность индикаторы потенциальных приготовлений к атаке со стороны проиранского ополчения в Ираке.
Напомним, что и без того непростые отношения США и Ирана в 2020 году обострились до предела. В начале января американский беспилотник взорвал автомобиль иранского военачальника, находившегося с дипломатической миссией в Ираке. А в конце ноября в Иране в результате спланированного покушения был убит один из основателей ядерной программы. В преступлении подозреваются спецслужбы США и Израиля.
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