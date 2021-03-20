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США готовятся к атаке? В Чёрное море вошёл ещё один корабль из авианосной ударной группы

20 марта 2021, 23:35  •  47 • Политика
ВМС США отправили ещё один военный корабль в Чёрное море. Российские военные приступили к отслеживанию действий американского эсминца.
США объявили об отправке уже второго эсминца в акваторию Чёрного моря. Речь идёт о военном корабле Thomas Hudner. Информация появилась на странице 6-го флота США в Twitter.
ВМС США объясняют отправку военного корабля в Чёрное море проведением операции "по обеспечению безопасности на море". Отмечается, что НАТО регулярно проводит такие операции для поддержки своих союзников и партнёров.
Второй корабль ВМС США, эсминец Thomas Hudner, начал следование в северном направлении в Чёрное море,
- гласит сообщение в Twitter.
К настоящему моменту корабль США уже вошёл в акваторию Чёрного моря.
Российские военные в курсе происходящего и внимательно следят за манёврами американского эсминца. Об этом сообщает Национальный центр по управлению обороной России.
Напомним, ранее в Чёрное море вошёл ракетный крейсер ВМС США Monterey. Вместе с Thomas Hudner он является частью авианосной ударной группы во главе с авианосцем Dwight Eisenhower.

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