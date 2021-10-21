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США готовятся к "расставанию" с Европой из-за России - СМИ

21 октября 2021, 18:00  •  52 • Политика
Фото: Daniel Kalker / dpa / www.globallookpress.com
Крупные государства ЕС все больше хотят вести самостоятельную от Вашингтона внешнюю политику
Трансатлантическое содружество может оказаться на пороге распада из-за нежелания крупных игроков Европы противостоять России и Китаю. К такому выводу пришел обозреватель The Wall Street Journal Уильям Галстон.
По его мнению, давно минули времена, когда европейские страны "плечом к плечу" с США открыто противодействовали СССР, а инициатива ведущих государств ЕС сотрудничать не только с РФ, но и с КНР угрожает американскому доминированию в Индо-Тихоокеанском регионе. Автор статьи отмечает, что мнение Вашингтона имеет все меньшее значение для Парижа и Берлина.
В частности, вопреки возражениям Штатов немцы завершили строительство газопровода "Северный поток – 2", тем самым "укрепив свою энергетическую зависимость от России и ослабив осажденную демократию на Украине". Кроме того, Пятая Республика объединилась с ФРГ, чтобы добиться по отношению к РФ "более примирительной позиции".
Что касается Поднебесной, то американцы хотят противостоять КНР, а европейцы, наоборот, желают сотрудничать с китайцами.
"Если лидеры двух самых могущественных держав Европы серьезно настроены проводить политику нейтралитета в растущей борьбе между США и Китаем, это неизбежно приведет к негативным последствиям для трансатлантических отношений", – полагает Галстон.
Журналист подчеркнул, что такое поведение европейских стран объясняется их желанием вести самостоятельную политику от Штатов.
Ранее стало известно, что на сегодняшнем саммите глав оборонных ведомств государств-членов НАТО в Брюсселе военная верхушка альянса будет обсуждать меры по защите стран, входящих в блок, от потенциальной угрозы, якобы исходящей со стороны России.

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