США готовятся доминировать над Россией: Пентагон пошёл на эксперимент

Пентагон поставил эксперимент по доминированию над Россией. Американцы хотят создать искусственный интеллект, как предсказывающий действия противника.

США провели эксперимент по доминированию над Россией и Китаем при помощи искусственного интеллекта. Подробности об этом рассказало американское онлайн-издание The Drive.

Сообщается, что при помощи алгоритма американские военные надеются предсказывать действия своих противников на несколько ходов вперёд. Для этого Северное командование ВС США (USNORTHCOM) провело серию специальных тестов.

Это было способом проверить фундаментальное изменение того, как военные используют информацию и данные,

- объяснил американский генерал Глен Ванхерк.

Он добавил, что в США также изучают возможность использования искусственного интеллекта для борьбы с американскими конкурентами в космосе. В частности, производятся расчёты того, смогут ли американцы уничтожить космическое и наземное вооружение, если при этом сами находятся под прицелом.

Эксперимент Пентагона по глобальному информационному доминированию - всего лишь ещё один сигнал о том, что исход будущих конфликтов в значительной степени будет определяться тем, у кого более развит искусственный интеллект,

- цитирует "ПолитРоссия" выдержку из материала The Drive.

Американское издание предполагает, что в будущем искусственный интеллект начнёт сам принимать решение о действиях на полях сражений, так как может думать быстрее человека. В связи с этим невольно возникают ассоциации с фильмом "Терминатор", где управление ядерным оружием отдали на откуп искусственному интеллекту, после чего он уничтожил своих же создателей.