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США готовятся доминировать над Россией: Пентагон пошёл на эксперимент
31 июля 2021, 23:45 • 57 • Политика
Пентагон поставил эксперимент по доминированию над Россией. Американцы хотят создать искусственный интеллект, как предсказывающий действия противника.
США провели эксперимент по доминированию над Россией и Китаем при помощи искусственного интеллекта. Подробности об этом рассказало американское онлайн-издание The Drive.
Сообщается, что при помощи алгоритма американские военные надеются предсказывать действия своих противников на несколько ходов вперёд. Для этого Северное командование ВС США (USNORTHCOM) провело серию специальных тестов.
- объяснил американский генерал Глен Ванхерк.
Он добавил, что в США также изучают возможность использования искусственного интеллекта для борьбы с американскими конкурентами в космосе. В частности, производятся расчёты того, смогут ли американцы уничтожить космическое и наземное вооружение, если при этом сами находятся под прицелом.
- цитирует "ПолитРоссия" выдержку из материала The Drive.
Американское издание предполагает, что в будущем искусственный интеллект начнёт сам принимать решение о действиях на полях сражений, так как может думать быстрее человека. В связи с этим невольно возникают ассоциации с фильмом "Терминатор", где управление ядерным оружием отдали на откуп искусственному интеллекту, после чего он уничтожил своих же создателей.
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