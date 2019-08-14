Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Жертвам режима Путина" на заметку: Зеленский приготовился раздавать у...
Финляндия после русских учений готовится защищаться американскими "Молниями...
Зрада, откуда не ждали: Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку на р...
«ЕС не отступит ни на шаг»: почему Борис Джонсон добивается смягчения позиции Бр...
Главная / Политика

США готовят вторжение? Американцы отработали быструю переброску F-35 к границе России

14 августа 2019, 00:54  •  76 • Политика
США отработали быструю переброску истребителей F-35 в Прибалтику и Польшу. Кроме того, в Европе развёрнут американский авиаотряд F-35.
Этим летом военные США отработали быструю переброску истребителей F-35 к границе России. Об этом открыто рассказал командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
По его словам, в Европе был развернут американский авиаотряд F-35 и проведено несколько учений вместе с европейскими авиаотрядами, состоящими из таких же истребителей. Американский генерал рассказал о двух таких учениях - "Астральная ночь" и "Быстрая ковка".
В первых учениях принимали участие военные США, Италии, Хорватии и Словении. Их целью была отработка противовоздушной и противоракетной обороны. Генерал утверждает, что манёвры имели огромный успех.
На вторых учениях военные США отработали быструю переброску истребителей F-15Es и F-35 с немецкой авиабазы Шпангдалем в Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, то есть в страны, примыкающие вплотную к границе России.
"Учения продемонстрировали способность гибко использовать силы и реагировать на непредвиденные обстоятельства, делая оперативно непредсказуемыми для противников наши операции", - похвастал американский генерал.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
14 августа 2019, 00:54
"Китай стягивает военные силы к Гонконгу": Трамп подлил масла в огонь протестов
13 августа 2019, 02:09
Иракские военные взяли штурмом последний оплот ИГ в центре Мосула
14 августа 2019, 00:54
США готовят вторжение? Американцы отработали быструю переброску F-35 к границе России
13 августа 2019, 02:09
Площадь контролируемой боевиками территории Мосула сократилась до одного процента
14 августа 2019, 00:54
Короткая рабочая неделя увеличит число разводов в России - психолог
13 августа 2019, 15:09
"Внутреннее дело": В Крыму ответили на негодование Вашингтона из-за визита Путина на полуостров
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 августа 2019, 00:54
"На борту Шойгу паника": Украинцы прогнулись под НАТО в "схватке"...
14 августа 2019, 00:39
«Доверие поставлено под угрозу»: почему командование спецвойсками США озаботилось мор...
14 августа 2019, 00:54
«Клим, Коба сказал, чтобы ты сворачивал шарманку»
14 августа 2019, 00:54
"Не звонить, а действовать резко": Уволенный Безсмертный попенял Зеленскому...
14 августа 2019, 00:54
"Русские теперь за всё отвечают": Алек Болдуин объяснил, почему смерть Эпшт...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 августа 2019, 15:39
Популист Зеленский против Меркель, Путина и Макрона: Киеву преподали "жесткий урок" - СМИ
10 августа 2019, 02:39
"Зеленскому немного обидно": Скабеева посмеялась над "забытым" президентом Украины
09 августа 2019, 03:54
"Инопланетное вторжение": Странное облако переполошило американцев
13 августа 2019, 02:09
Израильская труба – убийца Турецкого потока
09 августа 2019, 02:09
Путин поправил всего одно слово. И отменил хлеб-соль
12 августа 2019, 22:54
"Несколько десятков уже под землей": Дипломатам США "раскрыли глаза" на визит Путина в Крым
08 августа 2019, 11:24
Трое погибли и 44 пострадали: что известно о ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.