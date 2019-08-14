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США готовят вторжение? Американцы отработали быструю переброску F-35 к границе России
14 августа 2019, 00:54 • 76 • Политика
США отработали быструю переброску истребителей F-35 в Прибалтику и Польшу. Кроме того, в Европе развёрнут американский авиаотряд F-35.
Этим летом военные США отработали быструю переброску истребителей F-35 к границе России. Об этом открыто рассказал командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
По его словам, в Европе был развернут американский авиаотряд F-35 и проведено несколько учений вместе с европейскими авиаотрядами, состоящими из таких же истребителей. Американский генерал рассказал о двух таких учениях - "Астральная ночь" и "Быстрая ковка".
В первых учениях принимали участие военные США, Италии, Хорватии и Словении. Их целью была отработка противовоздушной и противоракетной обороны. Генерал утверждает, что манёвры имели огромный успех.
На вторых учениях военные США отработали быструю переброску истребителей F-15Es и F-35 с немецкой авиабазы Шпангдалем в Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, то есть в страны, примыкающие вплотную к границе России.
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