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США готовят войска для Европы. Политолог ответил на вызов словами Пушкина
21 декабря 2021, 18:25 • 81 • В мире
В НАТО рассмотрят возможность усиления американскими войсками Восточного фланга. О планирующемся разговоре в альянсе сообщила помощник госсекретаря США Карен Донфрид.
США изучают возможность наращивания военной мощи в Восточной Европе. Разговор на эту тему пройдёт с партнёрами по НАТО, заявила помощник госсекретаря США Карен Донфрид. По её словам, планируется в контексте НАТО изучить, соответствуют ли наши нынешние силы вызовам.
Она уточнила, что данных об изменении расклада сил США на Восточном фланге НАТО пока нет. Ожидается, что в ближайшее время американские представители обсудят свои планы с Верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе.
На вызов со стороны США отреагировал в своём телеграм-канале политолог Марат Баширов. Он ответил поэтически - словами Александра Пушкина.
"А.Пушкин: "Ура! Мы ломим, гнутся шведы... О славный час! О славный вид! Ещё напор - и враг бежит", - говорится в его телеграм-канале "Политджойстик".
Ранее России предложила западным коллегам рассмотреть гарантии безопасности.
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