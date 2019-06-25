США готовят «Войну в Заливе» 2.0

Автор:

Латышев Сергей

США ввели очередные санкции против Ирана. Президент Дональд Трамп в понедельник, 24 июня, подписал указ, согласно которому новые санкции вводятся против верховного руководителя Ирана, аятоллы Сейида Али Хаменеи и других высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики. Они стали частью ответа Вашингтона на уничтожение Ираном в своём воздушном пространстве шпионившего за ним американского беспилотника. Хотя, по словам Трампа, эти меры были бы введены против Ирана и без этого инцидента, который произвёл на американцев настолько неприятное впечатление, что они побоялись наносить ракетные удары по Ирану, заменив их кибератакой против систем ПВО непокорной страны, объявленной ими успешной. Поэтому, комментируя санкции, Трамп констатировал: «В любом случае это должно было случиться».

Трамп, которого окружали на церемонии подписания указа в Овальном кабинете Белого дома два ненавидящих Иран «ястреба» — вице-президент Майкл Пенс и министр финансов Стив Мнучин, — утверждал, что «новые жёсткие санкции» лишат высокопоставленных иранских клириков, чиновников и военных доступа к финансовым инструментам. Президент США также пообещал «продолжать усиливать давление на Тегеран».

Чего США хотят от Ирана?

Трамп намерен запретить Ирану вообще всё:

Мы продолжим наращивать давление на Иран, пока режим не откажется от своей опасной активности и целей, включая попытки получить ядерное оружие, увеличить объёмы обогащённого урана, разрабатывать баллистические ракеты, участвовать в террористической деятельности и поддерживать, разжигать конфликты за рубежом и совершать враждебные акты против США и их союзников.

Президент США Дональд Трамп: «Мы продолжим наращивать давление на Иран». Фото: www.globallookpress.com

Госдеп США, бездоказательно обвинив Тегеран ещё и в нападениях на танкеры в Оманском заливе, также прокомментировал это событие, указав, что данная мера является частью «кампании максимального давления на иранский режим, который на протяжении 40 лет занимается террором и проявляет агрессию в отношении США и их союзников».

Внешнеполитическое ведомство Соединённых Штатов попыталось оправдать наглое злоупотребление США своим контролем над мировой финансовой и экономической системой, представив очередную антииранскую акцию в благородном свете: дескать, верховный руководитель Ирана и его люди «обогащаются за счёт иранского народа», находятся «на верхушке широкой сети тирании и коррупции, лишающей иранский народ свободы и возможностей, которых он заслуживает». Поэтому якобы и появились новые санкции, которые «лишают иранское руководство финансовых ресурсов для распространения террора и притеснения иранских граждан».

На самом же деле Вашингтон озабочен вовсе не притеснением иранских граждан, на которых ему наплевать. США хотят запретить Ирану не только создание ядерного оружия и «спонсирование террора», то есть поддержку зарубежных союзников, чем занимаются все страны, но и вообще проведение независимой внешней политики.

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл на Ближний Восток для сколачивания военной коалиции против Ирана. Фото: www.globallookpress.com

В заявлении Госдепа подчёркивается, что только полное подчинение Ирана требованиям США избавит эту страну от американских санкций, но «пока это не будет сделано, наша кампания дипломатической изоляции и максимального экономического давления будет продолжаться». Причём кое-какие подробности этого уже объявлены: Вашингтон анонсировал введение вскоре санкций против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который пока персонально не фигурировал в санкционных списках и вообще считается «умеренным» политиком.

Для чего это нужно?

Понятно, что у попавших под санкции иранских деятелей нет никаких активов в США, у них там не имеется квартир, пентхаусов, вилл и там не учатся их дети. Поэтому принятые Вашингтоном меры нацелены в основном против третьих стран и призваны также увеличить психологическое давление на Тегеран.

Между тем под медийный шум введения фактически бесполезных санкций Вашингтон приступил к военной подготовке будущего конфликта. Для обеспечения «свободы судоходства» в регионе Персидского залива США вместе с союзниками создают коалицию, сообщил Госдеп.

Для этого, собственно, американцами и были организованы провокации с танкерами, в атаках на которые обвинили Иран. Нелепость этих обвинений была столь очевидна, что даже ФРГ и Япония, например, в них «не поверили».

Для практического сколачивания антииранской коалиции по примеру того, как было сделано около 30 лет назад перед «Войной в Заливе», в регион прибыл экс-директор ЦРУ и нынешний глава Госдепа Майкл Помпео. Та война с Ираком была во многом профинансирована нефтедобывающими монархиями Персидского залива. И теперь Трамп предложил этим странам «заплатить» США за защиту «свободы судоходства» в Заливе, а также «защищать собственные корабли на этом маршруте, который всегда был опасным».

Этого даже никто не скрывает

Причём США инициируют создание международной коалиции против Ирана, в которую бы вошли не только страны Персидского залива, но и Азии, и даже Европы. Этот размах указывает на подготовку Вашингтоном большой войны с Ираном, вероятно, к американским президентским выборам 2020 года. Потому что быстро в регионе не собрать минимум миллионную группировку, без чего ни о какой серьёзной войне с Ираном — сильной региональной державой — говорить не приходится. В «Войне в Заливе» 1990-1991 годов США поддерживали военные контингенты десяти стран, не считая кувейтских сил. Для изгнания иракской армии из Кувейта США задействовали 700-тысячную группировку. Иран же — куда более крепкий орешек.

«Война в Заливе» 1990-1991 годов завершилась победой США и их союзников, повторить этот успех у Вашингтона теперь вряд ли получится. Фото: www.globallookpress.com

Разумеется, американцы не разгласят информацию, о чём уже договорился в Эр-Рияде Помпео с королём Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом. Экс-глава ЦРУ лапидарно назвал эту встречу в своём Twitter «продуктивной». При этом он не скрывает, что реализует стратегию создания глобальной антииранской коалиции. В преддверии визита на Ближний Восток, в ходе которого Помпео посетит также ОАЭ, он заявил, что такая коалиция должна быть готова дать отпор «крупнейшему спонсору терроризма в мире», как в США называют Иран.

Планы на Россию

Самое удивительное, что США пытаются привлечь к своей борьбе с Тегераном, в чём также кровно заинтересован Израиль, в той или иной форме и… Россию, доброго соседа Ирана, союзничающего с ним в Сирии в борьбе с выпестованным США и их союзниками настоящим терроризмом. Поэтому, как сообщается, тема Ирана оказалась главной на двусторонних переговорах в Иерусалиме секретаря Совбеза России Николая Патрушева с его «коллегами» из США и Израиля.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, которого бы очень устроил конфликт с Ираном к сентябрьским досрочным выборам, прямо заявил Патрушеву: «Израиль не позволит, чтобы Иран, который призывает к нашему уничтожению, закрепился на нашей границе. И мы сделаем всё, чтобы предотвратить появление у него ядерного оружия».

И это при том, что Иран отказался от его производства после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе, отвёл по просьбе России войска своих шиитских союзников от израильских границ и стоически терпит удары израильских ВВС по их военным объектам на другой территории Сирии.

Израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху нужен не меньше Трампа конфликт с Ираном. Фото: www.globallookpress.com

Делаем выводы

Понятно, что адресованные Москве призывы «партнёров» убрать Иран из Сирии являются, с одной стороны, наглостью, а с другой — совершенно не выполнимыми. Ведь Иран — суверенная страна, и вопрос её присутствия в Сирии может решаться только в Тегеране и Дамаске. Тем более что в Москве наверняка понимают: верить американцам и израильтянам (последним — после провокации с российским самолётом) нельзя, так как, избавившись от угрозы в лице Ирана, США и их союзники займутся Россией.

Поэтому «Войны в Заливе» 2.0 не должно быть. И президент России Владимир Путин, и глава МИД Сергей Лавров, и его заместитель Сергей Рябков об этом публично предупредили американцев. Но Россия должна, видимо, и практически предпринять нечто такое, чтобы «горячие головы» в Вашингтоне и Тель-Авиве много раз подумали, прежде чем решиться на авантюру, которая им самим может очень дорого обойтись. Горбачёвский СССР в 1990 году этого не сделал, и его самого скоро не стало.