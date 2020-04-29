США готовят войну в мирном атоме • 151 • Аналитика © AP Photo / Dmitry Lovetsky Контейнеры с низкообогащенным ураном для использования в качестве топлива для ядерных реакторов в порту в Санкт-Петербурге, Россия. Архивное фото В Вашингтоне разработали стратегию вытеснения России с международного рынка атомной энергии, чтобы выйти в лидеры в этой сфере. Действовать собираются сразу по четырем направлениям. Какие именно меры предусмотрены и насколько реальны эти планы — в материале РИА Новости. Русские идут "Упадок американской промышленной базы в ядерной энергетике за последние несколько десятилетий поставил под угрозу национальные интересы и государственную безопасность", — утверждает министр энергетики США Дэн Бруйетт. В документе, подготовленном его ведомством, отмечается, что правительство собирается покончить с зависимостью от обогащения урана за рубежом и выйти на рынки, где сейчас доминируют российские госкомпании. "Россия усиливает экономическое и внешнеполитическое влияние по всему миру, располагая зарубежными заказами на реакторы на сумму 133 миллиарда долларов. Москва собирается финансировать строительство более 50 реакторов в 19 странах", — подчеркивают авторы документа. Мировой рынок ядерных реакторов на ближайшие десять лет оценивают в 500-740 миллиардов долларов, то есть на кону огромные деньги. Министерство энергетики предлагает действовать по четырем направлениям. Первое — "усиление мощностей по добыче и переработке урана и восстановление всего ядерного топливного цикла". В бюджете на 2021 год следует зарезервировать 150 миллионов долларов на закупку урана, добытого в Соединенных Штатах, и формирование государственного запаса ядерного сырья. Не хватает компетенций Еще два направления — "использование американских технологических инноваций и инвестиций для укрепления лидерства США в ядерных технологиях следующего поколения" и "обеспечение опережающего развития атомной энергетики — горнодобывающих компаний, участников топливного цикла и поставщиков реакторов". Расплывчатые формулировки призваны замаскировать то обстоятельство, что шансы на преодоление технологического отставания от России в атомной сфере близки к нулю. Чему в свое время весьма поспособствовал "Росатом". Американская атомная индустрия столкнулась с проблемами еще в 1980-е. Так сложилось исторически, что в США уран обогащали по малоэффективной и дорогой газодиффузной технологии, а в СССР — на центрифугах, требовавших в 50 раз меньше электроэнергии. Поэтому сразу после окончания холодной войны американцы перешли на российский обогащенный уран — это было в 12 раз дешевле. Поставки, начатые еще советским "Техснабэкспортом" в 1987 году, постоянно увеличивались. Излишки советского низкообогащенного урана быстро закончились, зато благодаря сокращению арсенала атомного оружия у России образовались 500 тонн свободного оружейного (высокообогащенного) урана, извлеченного из демонтированных ядерных боеприпасов. Появилась идея "разбавить" его, превратив в топливо для американских АЭС. В 1994 году Россия и США подписали контракт по превращению полутысячи тонн оружейного урана в топливо для электростанций (соответствующую технологию разработали специалисты Уральского электрохимического комбината). В 2013-м заключили новый контракт — теперь уже на обогащение в России американского урана. Правда, возникла юридическая трудность: поставки природного урана из США в Россию запрещались американскими законами. Вашингтонские чиновники нашли блестящее решение: они организовали покупку "Росатомом" канадской компании Uranium One, разрабатывавшей рудники в Австралии, Канаде, Казахстане, ЮАР, Танзании. В результате "Росатом" обрел не только канал для торговли с США в обход ограничений, но и огромную сырьевую базу. Мало того, поскольку на протяжении нескольких десятилетий львиную долю потребностей американских АЭС в услугах по обогащению урана обеспечивал "Техснабэкспорт", американцы практически растеряли соответствующие компетенции. И корпорация Westinghouse вынуждена наполнять топливные сборки для реакторов либо европейским ураном, закупаемым у британско-немецко-голландского концерна URENCO, либо российским, поставляемым "Техснабэкспортом". Очевидно, что для перехода на полное самообеспечение ядерным топливом Штатам придется потратить очень много времени и денег, а также решить кучу проблем, причем не только технических. Одна, например, связана с тем, что добыча урана — крайне неэкологичное производство, использующее огромные объемы ядовитых химикатов. Так что реализация планов Минэнерго непременно столкнется с протестами населения и зеленых движений. Дорогой "атом свободы" Поэтому главное направление американской стратегии — четвертое, предусматривающее реализацию "общегосударственного подхода к экспорту технологий мирного атома". Проще говоря, Вашингтон намеревается продвигать свои атомные реакторы теми же методами, какими сегодня навязывает сжиженный газ, — через дипломатическое давление и санкции против тех стран и компаний, которые решат сотрудничать с Россией. Здесь, как и в газовой сфере, американцы могут смело рассчитывать на верных вассалов — Польшу и Украину. Киев и Варшава уже заключили многолетние контракты на заокеанский СПГ и легко отдадут Вашингтону атомную энергетику. Американские топливные сборки уже стоят на Южно-Украинской и Запорожской АЭС, а в сентябре прошлого года украинский "Энергоатом" подписал с Westinghouse меморандум и насчет других атомных станций. Польша осенью выразила желание построить в следующем десятилетии шесть атомных реакторов, и можно не сомневаться, что эти заказы достанутся американцам. Кроме того, используя политическое давление, Вашингтон, скорее всего, добьется заказа на строительство АЭС в Саудовской Аравии. Эр-Рияд проводит тендер, и после двух туров лидирует "Росатом". Возможно, именно это заставило американцев срочно озаботиться проблемой сдерживания России в атомной сфере. Без политического давления шансов на реализацию новой стратегии у США просто нет, поскольку "Росатом" по всем параметрам — вне конкуренции. Убедиться в этом несложно на примере той же Украины. Согласно данным международного сайта экспортно-импортных операций Importgenius, в прошлом году Westinghouse продавал "Энергоатому" тепловыделяющие сборки для АЭС по цене 996 тысяч долларов за штуку. В то же время "Росатом" поставил на Хмельницкую АЭС сборки по 675 тысяч — почти на треть дешевле. При этом у Westinghouse уран — с обогащением 3,48-3,82%, а у ТВЭЛ — 3,99-4,38%, то есть российские сборки еще и мощнее. Даже западные эксперты признают превосходство "Росатома". "Что касается российских атомных технологий, то они самые надежные и проверенные, — указывает председатель Специального комитета по энергетике и изменению климата палаты общин парламента Великобритании Тим Йео. — К тому же россияне продвигают возможности локализации цепочки поставок, а также предоставляют полную программу обучения для местных сотрудников и операторов. Другие поставщики не могут предложить такой пакет услуг". Но кого волнуют подобные "мелочи", когда Вашингтон хочет заработать, а верные сателлиты готовы на любые убытки, лишь бы досадить Москве. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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