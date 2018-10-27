«США готовят войну»: Россия выступила в ООН

Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является индикатором того, что Вашингтон готовит настоящую войну, заявил в ООН представитель МИД России Андрей Белоусов.

«У нас есть серьезные отличия от США. И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове, что в русском языке, что в английском языке: Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты Америки готовят войну», — отметил дипломат.

Российский делегат также призвал присутствующих задуматься над тем, зачем США выходят из договора, наращивают ядерный потенциал и принимают новую ядерную доктрину, передает ФАН.

Неделю назад президент США Дональд Трамп сообщил о намерении наращивать ядерный потенциал Соединенных Штатов до тех пор, пока другие государства «не придут в чувства», подчеркнув, что в особенности это относится к России и Китаю.

Он также заявил о готовности американской стороны оставаться в ДРСМД, если Россия и Китай сядут за стол переговоров. При этом Вашингтон указывает на Москву как на причину намерения своего выхода из ДРСМД. Американский лидер заявил, что склонен к тому, чтобы «покинуть тридцатилетний договор» в связи с тем, что Россия, с его точки зрения, несколько лет «его нарушала».

Несколько дней спустя советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в ходе своего визита в Грузию заявил, что США хотели бы провести с Россией стратегические переговоры по поводу военной активности Китая.

По словам американского политика, Москва находится в зоне доступности китайских ракетных систем, так что Китай может представлять реальную угрозу «сердцу России». Он также добавил, что ДРСМД является «пережитком холодной войны».

«Китай придерживается оборонного характера своей национальной оборонной политики, отстаивает собственные государственные интересы, Китай не потерпит никакого шантажа ни от одной из стран», — так ответила на обвинения Болтона официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин и призвала Вашингтон прекратить действовать против течения.

Вскоре бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бенджамин Ходжес на «полях» Варшавского форума по безопасности в Польше рассказал, что

война США с Китаем может начаться через 15 лет,

передает НСН.

«Соединенные Штаты очень нуждаются в сильной европейской опоре. Я думаю, что через 15 лет — этого можно избежать, но существует очень большая вероятность того, что мы с Китаем будем в состоянии войны», — сказал Бен Ходжес.

Военный призвал союзников по НАТО наращивать свою оборонную мощь, так как Вашингтон не сможет защищать Европу от России и одновременно бороться с Китаем. Помимо этого генерал заверил в «непоколебимой» приверженности Вашингтона Североатлантическому альянсу.

Кроме того, генерал призвал коллег из европейских держав прилагать больше сил для обеспечения собственной обороны перед лицом «возрождающейся России» в силу того, что США необходимо сосредоточить внимание на защите своих интересов в Тихоокеанском регионе.

Издание Military Times опубликовало данные опроса среди американских военных, согласно которому около половины американских военнослужащих считают, что в скором времени США примут участие в военных столкновениях.

46% опрошенных уверены, что произойдет это в следующем году. В 2017 году такого мнения придерживались лишь 5%. Большинство респондентов — 50% — при этом полагают, что США не примут участия в военном конфликте. Остальные 4% военных воздержались от ответа.

Помимо этого, из результатов опроса следует, что

главными военными противником США, по мнению военных, являются Россия и Китай.

В частности, 71% респондентов назвали опасной Россию, а 69% указали на Китай. В 2017 году российская армия вызывала беспокойство у 53% опрошенных.

Также издание сообщало, что в этом году основную угрозу для американских военных представляют кибератаки (89%). Многие к тому же уверены, что власти США не готовы к киберугрозам и не смогут им противостоять.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия никогда не станет наносить превентивный ядерный удар. При этом в случае нападения на страну с применением ядерного оружия российская сторона ответит на него. По словам Путина, «мы как мученики попадем в рай», а возможный агрессор «просто сдохнет».