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США готовят военный сценарий против Ирана? Названы основные признаки

27 октября 2021, 19:50  •  75 • Политика
США будут расконсервировать силовой вариант по Ирану, считают обозреватели, указывая на ряд характерных признаков.
США могут вернуться к силовому варианту решения вопроса с Ираном, если новая "ядерная сделка" не будет заключена. На это указывают целый ряд факторов, включая заявления официальных лиц США, Израиля и Азербайджана.
В настоящее время переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) или "ядерной сделке" сильно буксуют из-за отсутствия гибкости в американской позиции. США отказываются идти на какие-либо уступки и намекают, что переговоры и вовсе могут быть прекращены окончательно.
Изначально администрация Байдена не была настроена реализовать план Трампа по сколачиванию израильско-арабской "Антанты" против Ирана,
- пишет "Катехон".
Однако последние события и заявления указывают на возможность возврата Вашингтона к этой идее. Так, представители Израиля на переговорах с США призвали ввести новые санкции против Ирана, а также "оставить на столе военный вариант решения проблемы". Также в Тель-Авиве заявили о готовности нанести удар по ядерным объектам Ирана в любой момент.
Кроме того, у Ирана вновь обострились отношения с Азербайджаном. Изначально Баку пошёл навстречу Тегерану и отпустил задержанных в Азербайджане иранских водителей, но внезапно изменил тональность и обвинил Иран в помощи Армении переправлять наркотики в Европу.
Таким образом, в случае неудачи переговоров по СВПД (а по мнению Вашингтона "возвращение" это заключение ядерной сделки исключительно на американских условиях) может быть расконсервирован "силовой вариант",
- резюмирует "Катехон".
Напомним, что по условиям "ядерной сделки" Иран брал на себя обязательства использовать силу атома исключительно в мирных целях. В страны Запада в ответ должны были снять санкции. Однако президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке разорвал сделку и пошёл на обострение с Ираном. Результаты этого поступка ощущаются до сих пор.

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