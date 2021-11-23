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США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
23 ноября 2021, 04:55 • 371 • Политика
Вашингтон обещал военную помощь Украине, а потому готовит очередной "подарок". СМИ со ссылкой на собственные источники раскрыли детали.
Телеканал CNN рассказал, что в администрации Байдена раздумывают, не отправить ли на Украину новое оборудование в качестве военной помощи. Среди "подарков" будет и вооружение. Кроме того, оценивается возможность приезда в Незалежную американских военных советников.
Эти шаги, сообщает СМИ, должны стать ответом на шаги России, которые она якобы предпринимает в отношении Киева - наращивает военную мощь на границе с Украиной.
На Украину могут быть отправлены ракеты Stinger или другие системы противовоздушной обороны, а также Javelin (противотанковые ракеты), миномёты.
Не все в Белом доме согласны с идеей предоставления подобной помощи Украине. Есть мнение, что Россия может расценить этот шаг как эскалацию.
Напомним, в одном из прошлых пакетов военной помощи от США Киевом были получены катера и надувные лодки.
Ранее британское издание Daily Mail опубликовало материал, где рассказало о якобы имеющихся у России "захватнических планах". Приведены даже карты "вторжения" на территорию Незалежной. Читатели лишь посмеялись над публикацией. "Клоуны на Украине говорят годами", - отметили люди.
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