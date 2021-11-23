Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
Главная / Политика

США готовят военный "подарок" Украине - СМИ

23 ноября 2021, 04:55  •  371 • Политика
Вашингтон обещал военную помощь Украине, а потому готовит очередной "подарок". СМИ со ссылкой на собственные источники раскрыли детали.
Телеканал CNN рассказал, что в администрации Байдена раздумывают, не отправить ли на Украину новое оборудование в качестве военной помощи. Среди "подарков" будет и вооружение. Кроме того, оценивается возможность приезда в Незалежную американских военных советников.
Эти шаги, сообщает СМИ, должны стать ответом на шаги России, которые она якобы предпринимает в отношении Киева - наращивает военную мощь на границе с Украиной.
На Украину могут быть отправлены ракеты Stinger или другие системы противовоздушной обороны, а также Javelin (противотанковые ракеты), миномёты.
Не все в Белом доме согласны с идеей предоставления подобной помощи Украине. Есть мнение, что Россия может расценить этот шаг как эскалацию.
Напомним, в одном из прошлых пакетов военной помощи от США Киевом были получены катера и надувные лодки.
Ранее британское издание Daily Mail опубликовало материал, где рассказало о якобы имеющихся у России "захватнических планах". Приведены даже карты "вторжения" на территорию Незалежной. Читатели лишь посмеялись над публикацией. "Клоуны на Украине говорят годами", - отметили люди.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





371
Источник
Похожие новости
22 ноября 2021, 23:05
Напряжённость на границе с Украиной? Постпред России жёстко расставил точки над "i"
23 ноября 2021, 00:50
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
22 ноября 2021, 23:05
Лукашенко назвал условие встречи с Тихановской
23 ноября 2021, 03:10
Пушков оценил возможное прекращение поставок газа Молдавии
23 ноября 2021, 04:55
США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
23 ноября 2021, 00:50
У "летающего авианосца" США нашли серьёзный недостаток: На проблему указал военный эксперт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
21 ноября 2021, 18:30
Шах и мат авиапрому США: русский истребитель Checkmate пошёл в производство
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
16 ноября 2021, 22:20
Прощай, немытая Россия? От Пашиняна потребовали объяснений после звонка Путину
20 ноября 2021, 01:00
Украина представила план удара по России
20 ноября 2021, 05:10
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских соглашений
17 ноября 2021, 19:20
Бомба врача Владимира Зеленко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.