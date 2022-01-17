США готовят Украину на убой? Сенатор раскрыла планы Вашингтона

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди раскрыла планы Вашингтона по геополитическому противостоянию с Россией. Американские ястребы, вероятно, уже готовят Украину на убой.

Так она прокомментировала провал переговоров по вопросам безопасности, которые состоялись между Россией, США и НАТО в начале января. В беседе с "Народными новостями" сенатор предположила, что Штаты умышленно затягивают процесс согласования требований Москвы. Скорее всего, прямо сейчас Америка готовит провокацию на Украине, чтобы вынудить Россию действовать и под этим предлогом ввести санкции.

Учитывая сложную ситуацию на линии разграничения, любая провокация очень опасна и может быть использована против России, учитывая заинтересованность определённых сторон в начале широкомасштабных антироссийских санкций,

- отметила Ковитиди.

Напомним, что ранее Россия выдвинула ряд требований по безопасности. Москва призвала США и НАТО дать письменные гарантии, что альянс не будет расширяться на Среднюю Азию, Закавказье и Восточную Европу. А также на то, что он не станет предоставлять членство Украине и Грузии. Три раунда переговоров, состоявшиеся в январе, не дали никаких результататов. США и НАТО отказываются учитывать интересы России в своих планах по усилению контроля над миром.