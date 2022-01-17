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США готовят Украину на убой? Сенатор раскрыла планы Вашингтона
17 января 2022, 20:50 • 200 • Политика
Член Совета Федерации Ольга Ковитиди раскрыла планы Вашингтона по геополитическому противостоянию с Россией. Американские ястребы, вероятно, уже готовят Украину на убой.
Так она прокомментировала провал переговоров по вопросам безопасности, которые состоялись между Россией, США и НАТО в начале января. В беседе с "Народными новостями" сенатор предположила, что Штаты умышленно затягивают процесс согласования требований Москвы. Скорее всего, прямо сейчас Америка готовит провокацию на Украине, чтобы вынудить Россию действовать и под этим предлогом ввести санкции.
- отметила Ковитиди.
Напомним, что ранее Россия выдвинула ряд требований по безопасности. Москва призвала США и НАТО дать письменные гарантии, что альянс не будет расширяться на Среднюю Азию, Закавказье и Восточную Европу. А также на то, что он не станет предоставлять членство Украине и Грузии. Три раунда переговоров, состоявшиеся в январе, не дали никаких результататов. США и НАТО отказываются учитывать интересы России в своих планах по усилению контроля над миром.
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