США готовят удар по России в Сирии

Автор:

Латышев Сергей

Абсолютно лживое обвинение США Дамаска в очередном применении в Сирии химоружия, о чём перед этим как о провокации связанных с западными спецслужбами боевиков предупреждала Россия, чревато резким обострением ситуации на Ближнем Востоке и российско-американских отношений. Госдепартамент США прямо обвинил правительство президента Башара Асада и сирийскую армию в атаке с использованием хлора на северо-западе Сирии. Представительница Госдепа предупредила, что «США и наши союзники отреагируют быстро и адекватно».

Как пишет «Голос Америки», чиновница отметила, что эта атака может стать частью «агрессивной кампании», нарушающей режим прекращения огня, который защищает миллионы мирных жителей Идлиба. О том, что эта сирийская провинция находится под контролем людоедских террористических группировок, регулярно обстреливающих оттуда ракетами и с помощью дронов, наводимых самолётами ВВС США, российскую военно-воздушную базу Хмеймим, она, естественно, не упомянула.

Вместо этого была озвучена очередная порция лжи: «Факты очевидны: режим Асада осуществил почти все верифицированные атаки, которые произошли в Сирии, с применением химического оружия… Виновность режима Асада в ужасных химических атаках не вызывает сомнений».

Российская база ВВС Хмеймим постоянно подвергается ударам из захваченного террористами Идлиба. Долго так продолжаться не может. Фото: www.globallookpress.com

Между тем накануне Центр по примирению враждующих сторон предупредил о провокации с применением химического оружия в Сирии на юге идлибской зоны деэскалации, за которой должны последовать дежурные обвинения сирийской армии в применении химического оружия. Было конкретно указано и место, где должна состояться очередная провокация со стороны подшефных США террористов: в населенном пункте Джарджаназ и в городе Серакаб специально собраны беженцы из южных районов страны, в том числе дети.

Одновременно такая же инсценировка готовится в западной части провинции Алеппо. Провокации организуют подчинённые Абу Басыра Аль-Британни – главаря специального «химического крыла» группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России), костяк которой составляют выходцы из стран Европы и СНГ.

По ком звонит колокол?

Прошлые провокации такого рода, совершенно ненужные, крайне вредные для интересов Дамаска, США и их союзники использовали по полной программе. В апреле 2017 и 2018 годов они подвергли Сирию массированным ракетно-бомбовым ударам. Несмотря на то что они завершились провалом, американцы выдали его за выдающийся успех.

Сами американские военные, конечно, знают, как всё было на самом деле. Они, вероятно, извлекли из обоих фиаско необходимые уроки, изучили за год – в том числе с помощью своих израильских друзей – сильные и слабые стороны поднятой Россией на качественно новый уровень системы ПВО Сирии и, безусловно, жаждут реабилитироваться в собственных глазах. Удары связанных с США террористов по наводке американских самолётов-шпионов по базе Хмеймим преследовали, кстати, ту же цель.

Американская авианосная ударная группа во главе с «Авраамом Линкольном» находится сейчас в Аравийском море и может нанести удар не только по Ирану, но и по Сирии, с тыла. Фото: www.globallookpress.com

Помимо фейковых химатак ещё одним признаком технической подготовки США к нанесению третьей серии ударов по Сирии и российскому престижу в этой стране является появление в регионе американской авианосной ударной группы. Считается, что один из крупнейших американских авианосцев «Авраам Линкольн» и отправленная одновременно США на Ближний Восток оперативная группа бомбардировщиков – это часть стратегии запугивания Ирана. Однако эту военную мощь можно ведь применить и против Сирии, где иранское присутствие, столь пугающее Израиль, также имеется. Нападение на Иран чревато большой войной в регионе. И никто, кроме Израиля и ряда враждебных Тегерану суннитских стран региона, Вашингтон в этом не поддержит. Иное дело, если это будет удар по уничтожающему якобы собственный народ варварским химоружием «кровавому режиму Асада», его русским и иранским союзникам. Тогда ему будут рукоплескать «правозащитники» по всему миру.

Таким образом, вокруг Сирии в очередной раз нагнетается обстановка. Вот-вот последуют новые провокации, фейковый характер которых на Западе никого не смущает. В совокупности они должны создать предлог для третьего массированного удара по Сирии, правительству которой Запад не может простить победу – с помощью русских и иранцев – над международным терроризмом на своей территории.

И другие цели

Как всегда, внешнеполитические акции и военные операции США преследуют сразу несколько целей, в том числе и внутриполитические. О некоторых из них упомянуто выше. Но есть и другие.

Постоянные провокации из Идлиба против Хмеймима, наличие этой террористической язвы в Сирии при очевидных неспособности и нежелании Турции, в чьей зоне ответственности находится эта мятежная провинция, навести там порядок, диктуют необходимость принятия действенных мер по ликвидации этой угрозы. А они по ряду причин очень не понравятся Анкаре.

США определённо хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы вбить клин между Турцией и Россией, терпение которой насчёт двурушничества турок в Идлибе на исходе. Кроме того, важнейшей «принципиальной» задачей внешней политики США на турецком направлении является срыв сделки Анкары с Москвой о закупке продвинутых российских ЗРК С-400, по всем статьям превосходящих американскую систему Patriot.

Накануне Вашингтон выдвинул туркам ультиматум. Согласно осведомлённым источникам телекомпании CNBC, США дали Турции две недели на отказ от российских зенитных ракетных комплексов С-400. За это время Анкара должна отменить сделку с Москвой и закупить американские Patriot. В противном случае США лишат Турцию ста обещанных истребителей F-35, введут экономические санкции и обеспечат соответствующую «реакцию НАТО». По информации CNBC, это «последнее предложение Госдепа». Увы, всё это очень похоже на правду.

С-300 в Сирии – головная боль для США и Израиля, а также искушение доказать «неэффективность» российского ЗРК. Фото: www.globallookpress.com

Ну а чтобы строптивая Турция гарантированно согласилась на американские требования, одной неизбежной «антитеррористической» операции в Идлибе недостаточно, нужно ещё и поставить под сомнение эффективность российских ЗРК. В конце концов, находящиеся в Сирии С-300 – это «младший брат» С-400. К тому же в руках сирийских операторов С-300 может не оказаться настолько же эффективным, как если бы им управляли русские. И это тоже соблазн.

Судя по двухнедельному ультиматуму Анкаре, США планируют нанести удары по Сирии примерно через неделю, чтобы даже возможную очередную неудачу попытаться выдать за громкий успех, пока эксперты не разобрались, что было на самом деле. К тому же «обиженная» за Идлиб Турция вполне может сделать вид, что поверила в ненадёжность российских ЗРК, чтобы, сохранив лицо, прогнуться перед США.

Возможный провал очередного «весеннего обострения» в Сирии обязательно станет также предлогом для новых антироссийских санкций, потому что такого унижения три раза подряд американцы Москве не простят. В Конгрессе США для этого уже всё готово, да и за большим «другом» России президентом Дональдом Трампом, готовым до бесконечности мутить воду на Ближнем Востоке в интересах Израиля, дело не станет.

Ну и, наконец, хозяину Белого дома снова необходимо отвлечь внимание американцев от своей собственной персоны. Несмотря на благополучное в целом для Трампа завершение расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в Палате представителей над президентом опять сгущаются тучи.

Делаем выводы

Короче, всё указывает на то, что в Сирии совсем скоро станет очень жарко и что во многом это будет направлено не столько даже против Дамаска, сколько против Москвы и Тегерана. Требуется максимальная бдительность, чтобы хотя бы часть стоящих перед ними задач США выполнить не удалось, и престиж России не пострадал.