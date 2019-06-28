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США готовят удар по Ирану? Американские истребители F-22 впервые перебросили на базу в Катаре

28 июня 2019, 23:54  •  48 • Политика
США перебросили на базу в Катаре истребители пятого поколения F-22. Военная база находится вблизи границ Ирана, с которым у США резко обострились отношения.
США впервые перебросили на базу в Катаре истребители пятого поколения F-22. Об этом рассказали в пресс-службе американского военного командования. Катар находится в непосредственной близости от Ирана.
"США впервые перебросили на базу в Катаре истребители пятого поколения F-22", - гласит сообщение.
Напомним, что отношения между США и Ирана за последнее время резко обострились. Американский президент уже отдавал приказ о нанесении авиаудара по иранской территории, однако в последний момент его отозвал.
Ранее стало известно, что Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России готова к переговорам с Ираном о поставках зенитно-ракетных систем С-400. Об этом было сказано на полях форума "Армия-2019", сообщает "360".

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