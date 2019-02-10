США готовят своих террористов к новым боям

Пентагон подготовил доклад, где говорится, что ИГ* может отвоевать территорию в Сирии менее чем за год. Но никто не понял: это была печаль или всё же угроза?

Автор:

Покровский Александр

Как правило, политика любого государства сложна и далеко не всегда доступна для обычного линейного анализа. Но всё же есть и границы этой сложности — политика должна укладываться в рамки определённых принципов. Не укладывается — значит, политика государства беспринципна, и доверия ему нет.

А как анализировать её, если она одновременно расходится по двум диаметрально противоположным направлениям?

В самом деле, месяца не прошло, как госсекретарь США Майк Помпео заявлял: «Наши доблестные бойцы уничтожили 90% ИГ. Мы внесли наибольший вклад в этом направлении, если сравнивать с другими государствами». И до того сам президент Дональд Трамп уверенно провозглашал: «Как вы знаете, мы победили в Сирии, мы победили и в Ираке. За последние восемь месяцев мы добились в борьбе с ИГ серьёзных успехов — более весомых, чем предыдущая администрация за весь срок своего нахождения в должностях».

А совсем на днях исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн объявил: «Если мы вернёмся на два года назад, я бы сказал, что ещё 95,5% контролируемой ИГ территории возвращено сирийцам. Через пару недель это составит 100%».

Патрик Шэнахэн. Фото: www.globallookpress.com

И вдруг из того же Вашингтона раздались совсем другие речи. Согласно им, боевики запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) могут восстановить свои былые территориальные завоевания в Сирии. И даже менее чем за год!

Сообщивший новость о столь значимом усилении террористической группировки — ведь для восстановления былых подконтрольных зон ей нужно победить сразу сирийскую правительственную армию, курдские отряды самообороны, иранские и проиранские отряды, наконец, Россию с её авиацией — канал NBC ссылается на доклад, подготовленный в… американском министерстве обороны. В том самом Пентагоне, который три дня назад устами своего шефа обещал возвратить Сирии 100% контролировавшейся халифатом территории.