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Главная / Политика

США готовят России "троянского коня"? Microsoft сделала госучреждениям РФ "заманчивое" предложение

17 мая 2020, 04:55  •  173 • Политика
Microsoft предложила госучреждениям России полугодовой бесплатный доступ к своим сервисам. В частности, речь идёт про облачные сервисы для удалённой работы и сервисы обеспечения кибербезопасности. "Очень трогательная забота", - иронизируют в Сети, публикуя фото с Троянским конём.
Американская корпорация Microsoft предложила предоставить бесплатный доступ минимум на полгода к ряду своих сервисов для государственных учреждений в России. В организации объяснили такую щедрость желанием помочь обеспечить организациям удалённую работу. Об этом говорится в письме, которое Microsoft направила в Минкомсвязь.
Примечательно, что среди предложенных компанией сервисов находятся облачные сервисы для удалённой работы и совместного доступа и сервисы обеспечения кибербезопасности. Нетрудно предположить, к чему может привести использование данных сервисов в госучреждениях России, особенно тех, которые работают с чувствительной информацией
"Microsoft активно сотрудничает с правительствами, общественными организациями и компаниями во всём мире, включая Россию, и принимает практические меры, чтобы помочь справиться с последствиями сложившейся в мире неблагоприятной ситуации", - цитирует "Коммерсантъ" комментарий американской компании по этому поводу.
"Очень трогательная забота", - комментирует в Twitter "Радио Стыдобы".
"Помнится, после того, как в Эквадор прибыли американские агенты по кибербезопасности, в Сеть слили данные всего населения страны", - отмечает @6M7Huf8Q5KDJ8vD.
Напомним, что экс-агент АНБ Эдвард Сноуден до сих пор вынужден скрываться от США в России после того, как рассказал всему миру про то, как американские спецслужбы шпионят за всеми при помощи компьютеров и мобильных устройств. Выяснилось, что на прослушке стоит даже телефон канцлера Германии Ангелы Меркель.
Фото: скриншот Twitter/@RadioStydoba

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