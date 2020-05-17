США готовят России "троянского коня"? Microsoft сделала госучреждениям РФ "заманчивое" предложение

Американская корпорация Microsoft предложила предоставить бесплатный доступ минимум на полгода к ряду своих сервисов для государственных учреждений в России. В организации объяснили такую щедрость желанием помочь обеспечить организациям удалённую работу. Об этом говорится в письме, которое Microsoft направила в Минкомсвязь.

Примечательно, что среди предложенных компанией сервисов находятся облачные сервисы для удалённой работы и совместного доступа и сервисы обеспечения кибербезопасности. Нетрудно предположить, к чему может привести использование данных сервисов в госучреждениях России, особенно тех, которые работают с чувствительной информацией

"Microsoft активно сотрудничает с правительствами, общественными организациями и компаниями во всём мире, включая Россию, и принимает практические меры, чтобы помочь справиться с последствиями сложившейся в мире неблагоприятной ситуации", - цитирует "Коммерсантъ" комментарий американской компании по этому поводу. "Очень трогательная забота", - комментирует в Twitter "Радио Стыдобы". "Помнится, после того, как в Эквадор прибыли американские агенты по кибербезопасности, в Сеть слили данные всего населения страны", - отмечает @6M7Huf8Q5KDJ8vD.

Напомним, что экс-агент АНБ Эдвард Сноуден до сих пор вынужден скрываться от США в России после того, как рассказал всему миру про то, как американские спецслужбы шпионят за всеми при помощи компьютеров и мобильных устройств. Выяснилось, что на прослушке стоит даже телефон канцлера Германии Ангелы Меркель.

Фото: скриншот Twitter/@RadioStydoba