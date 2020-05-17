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США готовят России "троянского коня"? Microsoft сделала госучреждениям РФ "заманчивое" предложение
17 мая 2020, 04:55 • 173 • Политика
Microsoft предложила госучреждениям России полугодовой бесплатный доступ к своим сервисам. В частности, речь идёт про облачные сервисы для удалённой работы и сервисы обеспечения кибербезопасности. "Очень трогательная забота", - иронизируют в Сети, публикуя фото с Троянским конём.
Американская корпорация Microsoft предложила предоставить бесплатный доступ минимум на полгода к ряду своих сервисов для государственных учреждений в России. В организации объяснили такую щедрость желанием помочь обеспечить организациям удалённую работу. Об этом говорится в письме, которое Microsoft направила в Минкомсвязь.
Примечательно, что среди предложенных компанией сервисов находятся облачные сервисы для удалённой работы и совместного доступа и сервисы обеспечения кибербезопасности. Нетрудно предположить, к чему может привести использование данных сервисов в госучреждениях России, особенно тех, которые работают с чувствительной информацией
Напомним, что экс-агент АНБ Эдвард Сноуден до сих пор вынужден скрываться от США в России после того, как рассказал всему миру про то, как американские спецслужбы шпионят за всеми при помощи компьютеров и мобильных устройств. Выяснилось, что на прослушке стоит даже телефон канцлера Германии Ангелы Меркель.
Фото: скриншот Twitter/@RadioStydoba
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