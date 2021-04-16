США готовят России "незаметные" санкции: Генерал Бужинский призвал к зеркальному ответу

Кроме объявленных санкций, США совершат ещё ряд шагов, которые будут "не замечены", пишет WSJ. Генерал-лейтенант Бужинский призвал к зеркальному ответу.

США кроме объявленных санкций предпримут ещё ряд шагов, которые анонсированы не будут и останутся "незамеченными". Об этом написала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.

Издание уточняет, что речь идёт о неких "тайных действиях", в том числе в киберсфере. То есть, по сути, идёт прямой намёк на кибератаки против России. Напомним, что США в рамках новых санкций уже объявили о высылке ряда дипломатов России. Кроме того, недавно было закрыто американское генконсульство во Владивостоке и приостановление дипмиссии в Екатеринбурге.

Генерал-лейтенант запаса и председатель Совета ПИР-Центра Евгений Бужинский считает, что на действия США следует ответить зеркально. В частности, можно приостановить работу консульства на территории.

В этой ситуации надо видеть статистику обращения американцев на получение российской визы и сколько граждан России пытается получить визу для посещения США. Может случиться так, что окажется миллион россиян, а американцев всего 100 000,

- цитирует Евгения Бужинского портал Nation News.