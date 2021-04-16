Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славян...
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило ма...
Главная / Политика

США готовят России "незаметные" санкции: Генерал Бужинский призвал к зеркальному ответу

16 апреля 2021, 00:45  •  54 • Политика
Кроме объявленных санкций, США совершат ещё ряд шагов, которые будут "не замечены", пишет WSJ. Генерал-лейтенант Бужинский призвал к зеркальному ответу.
США кроме объявленных санкций предпримут ещё ряд шагов, которые анонсированы не будут и останутся "незамеченными". Об этом написала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Издание уточняет, что речь идёт о неких "тайных действиях", в том числе в киберсфере. То есть, по сути, идёт прямой намёк на кибератаки против России. Напомним, что США в рамках новых санкций уже объявили о высылке ряда дипломатов России. Кроме того, недавно было закрыто американское генконсульство во Владивостоке и приостановление дипмиссии в Екатеринбурге.
Генерал-лейтенант запаса и председатель Совета ПИР-Центра Евгений Бужинский считает, что на действия США следует ответить зеркально. В частности, можно приостановить работу консульства на территории.
В этой ситуации надо видеть статистику обращения американцев на получение российской визы и сколько граждан России пытается получить визу для посещения США. Может случиться так, что окажется миллион россиян, а американцев всего 100 000,
- цитирует Евгения Бужинского портал Nation News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
15 апреля 2021, 22:55
СМИ узнали, почему Байден на самом деле объявил режим ЧС из-за России
15 апреля 2021, 22:55
Американцев наказали в Сирии ракетным ударом
15 апреля 2021, 22:55
Псаки объяснила, почему в Белом доме всё ещё надеются на встречу с Путиным
16 апреля 2021, 00:45
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "украинской истерикой"
16 апреля 2021, 00:45
Джабаров пообещал жесткий ответ Польше на высылку дипломатов РФ
16 апреля 2021, 00:45
Как Запад втягивает Россию в войну: Генерал Бужинский объяснил простую схему
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл
11 апреля 2021, 02:30
"Украина развязывает войну, но…": Киеву намекнули на неожиданную альтернативу угрозам
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
10 апреля 2021, 04:30
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
13 апреля 2021, 02:10
Зеленский потребовал от Байдена "ответить за слова"
10 апреля 2021, 09:05
«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донбасс
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушения MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.