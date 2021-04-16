|
США готовят России "незаметные" санкции: Генерал Бужинский призвал к зеркальному ответу
16 апреля 2021, 00:45 • 54 • Политика
Кроме объявленных санкций, США совершат ещё ряд шагов, которые будут "не замечены", пишет WSJ. Генерал-лейтенант Бужинский призвал к зеркальному ответу.
США кроме объявленных санкций предпримут ещё ряд шагов, которые анонсированы не будут и останутся "незамеченными". Об этом написала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Издание уточняет, что речь идёт о неких "тайных действиях", в том числе в киберсфере. То есть, по сути, идёт прямой намёк на кибератаки против России. Напомним, что США в рамках новых санкций уже объявили о высылке ряда дипломатов России. Кроме того, недавно было закрыто американское генконсульство во Владивостоке и приостановление дипмиссии в Екатеринбурге.
Генерал-лейтенант запаса и председатель Совета ПИР-Центра Евгений Бужинский считает, что на действия США следует ответить зеркально. В частности, можно приостановить работу консульства на территории.
- цитирует Евгения Бужинского портал Nation News.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 апреля 2021, 05:05
|
11 апреля 2021, 02:30
|
12 апреля 2021, 06:55
|
10 апреля 2021, 04:30
|
13 апреля 2021, 02:10
|
10 апреля 2021, 09:05
|
12 апреля 2021, 06:55