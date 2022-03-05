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США готовят России "кровавую" партизанскую войну - The Washington Post

05 марта 2022, 23:15  •  243 • Политика
США хотят создать украинское правительство в изгнании во главе с Зеленским, так как надеются на "кровавую" партизанскую войну с Россией.
Власти США и их союзники хотят создать правительство Украины в изгнании в надежде, что оно будет вести "кровавую" партизанскую войну с Россией. Такую информацию сообщает The Washington Post.
По данным американского издания, возглавить украинское правительство в изгнании должен не кто иной, как нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом, в администрации США надеются втянуть Россию в затяжную войну.
США и союзники готовят украинское правительство в изгнании во главе с Зеленским, так как расчёт делается на длительную "кровавую" партизанскую войну с Россией,
- приводит Telegram-канал "Милитарист" информацию The Washington Post.
Напомним, что схожего мнения придерживается бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он считает, что Зеленский до сих пор на Украине только потому, что он нужен США для того, чтобы не дать сформироваться новому правительству и закончить военные действия.

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