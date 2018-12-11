США готовят «Республику Косово» к вступлению в НАТО

В Белграде считают это недопустимым

США поставили в Косово 24 броневика «Хаммер» в рамках оказания военной помощи косовской армии, создаваемой на основе сил безопасности края. Всего косовары получат 51 броневик

Посол США в Косово Филипп Коснет назвал это «позитивным сигналом для Косово как суверенной и независимой страны, которая должна обладать потенциалом для самообороны».

После создания собственной армии Косово намерено подать заявку на приём в НАТО, заявил косовский премьер Рамуш Харадинай.

Сербия заявила о недопустимости такого шага. Данная инициатива Приштины – очередной антисербский шаг в ряду подобных демаршей. В октябре толпа албанцев попыталась помешать автобусам с косовскими сербами выехать в паломническую поездку. Затем силами миротворческого контингента были задержаны местные албанцы, подозреваемые в планах организации терактов против сербского меньшинства в Косово.

После протеста Белграда против намерения Приштины обрести членство в Интерполе косовские власти в конце ноября ввели 100% пошлину на ввоз товаров из Сербии, что ещё больше осложнило жизнь косовских сербов. Сербский президент Александр Вучич назвал это решение Приштины выдавливания сербов из Косово.

Косовские власти пригрозили выслать в районы, населённые сербами, подразделения Сил безопасности Косово в случае возникновения волнений из-за введения пошлин и формирования армии Косово. Премьер Сербии Анна Брнабич парировала: Белград в таком случае будет вынужден дать военный ответ, сказала она, выразив надежду, что до этого не дойдёт.