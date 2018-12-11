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США готовят «Республику Косово» к вступлению в НАТО

11 декабря 2018, 20:24  •  71 • В мире
В Белграде считают это недопустимым
США поставили в Косово 24 броневика «Хаммер» в рамках оказания военной помощи косовской армии, создаваемой на основе сил безопасности края. Всего косовары получат 51 броневик
Посол США в Косово Филипп Коснет назвал это «позитивным сигналом для Косово как суверенной и независимой страны, которая должна обладать потенциалом для самообороны».
После создания собственной армии Косово намерено подать заявку на приём в НАТО, заявил косовский премьер Рамуш Харадинай.
Сербия заявила о недопустимости такого шага. Данная инициатива Приштины – очередной антисербский шаг в ряду подобных демаршей. В октябре толпа албанцев попыталась помешать автобусам с косовскими сербами выехать в паломническую поездку. Затем силами миротворческого контингента были задержаны местные албанцы, подозреваемые в планах организации терактов против сербского меньшинства в Косово.
После протеста Белграда против намерения Приштины обрести членство в Интерполе косовские власти в конце ноября ввели 100% пошлину на ввоз товаров из Сербии, что ещё больше осложнило жизнь косовских сербов. Сербский президент Александр Вучич назвал это решение Приштины выдавливания сербов из Косово.
Косовские власти пригрозили выслать в районы, населённые сербами, подразделения Сил безопасности Косово в случае возникновения волнений из-за введения пошлин и формирования армии Косово. Премьер Сербии Анна Брнабич парировала: Белград в таком случае будет вынужден дать военный ответ, сказала она, выразив надежду, что до этого не дойдёт.
Европейцы прохладно относятся к планам США в отношении Косово. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментария намерение Приштины вступить в альянс, призвал косовские власти не делать шагов, которые могут воспрепятствовать евроинтеграции края.
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

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