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США готовят ракетную атаку по Сирии. Россия обещает ответить

10 апреля 2018, 15:39  •  149 • В России

Мир напрягся: Дональд Трамп начал неделю с грозного заявиления, что в ближайшие дни и часы США примут «ответные меры» на «химическую атаку» в Сирии. И Дамаск «заплатит высокую цену» за «использование отравляющих веществ».

В Вашингтоне убеждены, что в пригороде Дамаска Думе войска Асада применили химоружие. Каковы доказательства? А их нет. Только душераздирающий пропагандистский ролик мутной организации «Белые каски», работающей на боевиков в Сирии. Россия предложила и Америке, и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить в Думу спецов для проверки - взятия проб, обследования «пострадавших». Ведь накануне российские специалисты-химики облазили все закоулки Думы, никакой заразы не обнаружили. А «Белые каски» предоставить «пострадавших» вживую отказались.

Эсминец ВМС США Donald Cook на базе Рота в Испании. ФОТО dvidshub.net

В итоге в Пентагоне уже объявили, что «решение о ракетном обстреле Сирии может быть принято, когда Трамп получит доклады от советников по нацбезопасности» в ближайшие 24 или 48 часов.

Поговаривают, что надуманная «химическая атака» нужна Трампу, чтобы ракетными ударами по Сирии доказать внутри США свою решимость. Поддержать образ мачо. Всего-то...

И вот уже эсминец ВМС США Donald Cook, на борту которого более 50 крылатых ракет Tomahawk, подошел на расстояние в 100 км к городу Тартус в Сирии, где расположена военно-морская база России. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet. По информации издания, к эсминцу уже «не менее 4 раз приближались российские истребители».

Кстати, это тот самый эсминец, который весной 2014-го позорно сбежал по Черному морю подальше от Крыма после того, как наш Су-24 ослепил его локаторы. Нельзя исключать, что и сейчас российские летчики «потренируются» в том же духе.

Но на подмогу «Куку» бежит второй ракетный эсминец США - Porter (60 «Томагавков» на борту). Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Porter уже на востоке Средиземного моря. Ожидается, что он присоединится к «Куку» через пару дней.

Стоит напомнить, что этот самый Porter нанесил удар по авиабазе «Шайрат» в Сирии ровно год назад, запустив 59 «Томагавков». Под тем же самым предлогом - ответ на недоказанную «химатаку» Асада...

Наступает время «Ч». Если эсминцы США все-таки выпустят ракеты по военным объектам Сирии (а там находятся и российские военные советники), то ответ Москвы последует мгновенно. Вспомним предупреждение начальника Генштаба России генерала Валерия Герасимова, что наша группировка в Сирии уничтожит не только ракеты, которые будут выпущены по Дамаску, но и их носители (то есть - корбали и самолеты).

А это уже - прямое боевое столковновение США и России.

Это фактически война, дальнешее развитие «сюжета» которой невозможно предсказать. Ведь речь идет о двух крупнейших ядерных державах...

И все из-за того, что Трампу очень надо показать, что он - мачо?

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