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США готовят "прелюдию к гонке вооружений": Дипломат сделал России предупреждение

23 мая 2020, 01:55  •  32 • В мире
Вскоре в мире может начаться ещё одна гонка вооружений. Об этом предупредил дипломат Сергей Орджоникидзе. По мнению эксперта, именно об этом свидетельствует политика США и выход из договоров по контролю за вооружениями. США готовят "прелюдию к гонке вооружений", считает эксперт.
Миру стоит подготовиться к ещё одной гонке вооружений. Дело в том, что существующие в мире договоры по контролю за вооружениями постепенно теряют силу. Теперь в США готовятся выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Эксперты прокомментировали "Известиям", что это ещё один шаг к началу новой гонки вооружений в мире. Кроме того, вскоре истечёт действие договора о СНВ-III, который заканчивается в 2021 году.
Выход из Договора по открытому небу президент США Дональд Трамп объяснил просто. По его словам, вторая сторона его якобы не соблюдала, поэтому американцам не остается другой возможности.
Глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате РФ Сергей Орджоникидзе заявил, что власти США осознанно идут к отмене всех договоров, которые ограничивают вооружения. Это серьёзная ошибка для безопасности.
"Такой шаг станет своего рода прелюдией к новой гонке вооружений", - убеждён эксперт.

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