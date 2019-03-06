США готовят почву для вывода войск из Афганистана

Автор:

Латышев Сергей

Сенатор-республиканец Рэнд Пол и его коллега демократ Том Юдолл внесли в Конгресс США законопроект, призванный завершить военные действия в Афганистане, продолжающиеся с 2001 года.

В случае принятия «Закона о возвращении американских войск домой после благородной службы» – вот как лихо закручено – США должны объявить о… победе в Афганистане и в 45-дневный срок разработать план вывода всех американских военнослужащих из этой страны в течение года. Данная инициатива призвана заложить «основу для политического примирения, которое будет осуществляться афганцами». Предусматривается также аннулирование разрешения на применение военной силы против террористов от 2001 года, предоставленное Конгрессом президенту после терактов 11 сентября. Иными словами, планируется не только вывести из Афганистана все американские военные силы, но и вообще оставить его в покое.

Американцы не были бы американцами, если бы не позаботились о деньгах – для своих, разумеется. Законопроект предусматривает, что федеральное правительство выплатит в течение года денежное пособие в размере 7,5 млрд долларов более чем 3 миллионам военнослужащих (по 2,5 тысячи каждому), участвовавшим в операциях в Афганистане.

Этому надо аплодировать?

По словам соавтора законопроекта сенатора Пола, «бесконечная война ослабляет нашу национальную безопасность», приводит к «стремительному росту госдолга и создает новых врагов, которые нам угрожают». Республиканец убеждён, что настало время «объявить о победе», которой американцы, дескать, «давным-давно» добились в Афганистане, вернуть солдат и военных инструкторов домой и в дальнейшем «в первую очередь, учитывать потребности Америки».

Этот сторонник президента США Дональда Трампа указал, что с 2001 года в Афганистане погибли свыше 2,3 тысячи американских военнослужащих, а вся операция стоила более 2 триллионов долларов. Сенатор, разумеется, не сказал, что основную часть этой суммы американцы потратили на себя.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол – благородный человек, но глобалисты умеют использовать в своих интересах и таких. Фото: www.globallookpress.com

Сенатор-демократ Юдолл, со своей стороны, напомнил, что в Афганистан начинают прибывать на ротационной основе американцы, «чтобы участвовать в войне, которая началась ещё до их рождения», и поэтому с ней пора кончать.

Комментируя данный законопроект, американское издание The National Interest с удовлетворением пишет: «Повод для такого шага прост и понятен. Американские военные достигли своих основных целей, изложенных после 11 сентября. Бен Ладен мёртв. «Аль-Каида» превращена в калеку. Министерство обороны сообщило в июне прошлого года: «Угроза «Аль-Каиды» Соединённым Штатам, их союзникам и партнёрам уменьшилась, и немногие оставшиеся в живых ключевые члены «Аль-Каиды» сосредоточены на собственном выживании».

В общем, как говорится, «всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо, как никогда». Согласно данным приведённого изданием опроса общественного мнения, 61% американцев поддерживают вывод войск из Афганистана. The National Interest считает эту реакцию правильной, а доводы её американских критиков – ложными. Поскольку в противном случае получается, что «войска США никогда не должны покидать любое место, где однажды появились – или могут появиться в будущем – террористы», потому что «это рецепт войны, не ограниченной географией и временем».

Победа в Афганистане?

Американские военнослужащие находятся в Афганистане с декабря 2001 года. На пике кампании против «террора» в 2010–2013 годах численность западных войск в этой стране превышала 150 тысяч человек, их костяк составляли американцы. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году. В настоящее время там остаётся 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса, и американцы по-прежнему задают тон. Однако правительственные силы безопасности очень плохо справляются со своими задачами. До 60% территории Афганистана днём и 85% – в тёмное время суток контролирует «побеждённое» американцами и их союзниками движение «Талибан».

В Кабуле постоянно происходят кровавые теракты, правительство Афганистана падёт сразу после того как страну покинут западные войска. Фото: www.globallookpress.com

Часть северных районов страны находится под контролем ещё одной запрещённой в России группировки, причём куда более опасной – ИГИЛ. Власти Кабула с трудом контролируют даже собственную столицу, где часто происходят громкие и кровавые теракты. Талибы, враждующие с ИГИЛ, периодически захватывают провинциальные столицы, чтобы показать, кто в стране хозяин.

США ведут переговоры с талибами о прекращении войны и уже объявили о предстоящем сокращении примерно вдвое в течение следующих нескольких месяцев дислоцированного в Афганистане контингента из 14 тысяч военнослужащих. Как заявил в своём последнем обращении к стране президент США Дональд Трамп, с самого начала хотевший вывести войска, но потом уступивший не желавшему этого генералитету, «великие нации не ведут бесконечных войн». В конце концов, репутацией сделавших свою карьеру в Афганистане американских генералов, которая рухнет, когда кабульский режим быстро падёт после ухода западных войск, можно пожертвовать. Геополитические интересы США – превыше всего.

С чего это вдруг?

Решение о сворачивании военного присутствия США и их союзников в Афганистане, разными гранями которого является то, о чём говорилось выше, было озвучено после колебаний, выразившихся в увеличении некоторое время назад военного контингента. Это, несомненно, означает, что США обрели уверенность в том, что всеобщий пожар в Афганистане после их ухода обеспечен. И что он непременно подожжёт Центральную Азию. А тушить его, расходуя значительные силы и ресурсы, придётся России, Китаю, а также Пакистану, чьими властями с некоторых пор недовольны в Вашингтоне из-за тесных связей Исламабада с Пекином и по причине улучшения отношений с Москвой.

Запрещённое в России ИГИЛ осваивает под эгидой США северные районы Афганистана, откуда рукой подать до бывшей советской Средней Азии, где существует благодатная почва для гражданской войны. Фото: www.globallookpress.com

Для того чтобы доставить ей и Пекину максимальную головную боль, США прилагают сейчас активные усилия, помогая укрепить позиции ИГИЛ в северных, непуштунских районах Афганистана. Туда завозят вертолётами без опознавательных знаков оставшихся без работы из-за вмешательства России в Сирии головорезов с Ближнего Востока. Американский спецназ освобождает командиров ИГИЛ из застенков талибов, которые хотят править Афганистаном и пуштунскими территориями Пакистана, но вовсе не собираются нести радикальный ислам на север, дестабилизировать и погружать в резню Среднюю Азию.

Американская помощь нужна ИГИЛ, чтобы укрепить свою базу на севере Афганистана и подобраться вплотную к России, напустив на неё миллионные потоки беженцев из предварительно погружённых в кровавый хаос бывших советских республик Средней Азии, а также для того, чтобы установить смычку с исламскими террористами в китайском Синьцзяне.

Внесённый в Конгресс США законопроект о выводе «победоносных» войск США из Афганистана это сигнал, в том числе России, что в этом стратегически важном регионе скоро рванёт ещё сильнее, чем на Ближнем Востоке. Вторая российская база в Киргизии, вопрос создания которой сейчас обсуждается с Бишкеком, становится в этой связи крайне необходимой.