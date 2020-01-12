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США готовят переворот в Иране? Помпео подстрекает иранцев к борьбе с Рухани
12 января 2020, 16:24 • 70 • Политика
Глава Госдепа США Помпео подстрекает иранцев к беспорядкам и организации госпереворота. До этого СМИ называли дипломата одним из главных лоббистов идеи убийства генерала Сулеймани.
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением в поддержку акций протеста в Иране. Об этом он написал в Twitter, выложив видео с одного из митингов.
Как утверждает дипломат, иранцы "сыты по горло" коррупцией чиновников и жестокостью КСИР и должны начать борьбу. Он также обвинил президента Ирана Хасана Рухани в насаждении режима клептократии.
"Мы поддерживаем иранский народ, который заслуживает лучшего будущего", - заявил он.
Ранее американские СМИ сообщили о том, что архитектором нового конфликта между США и Ираном выступил именно Майк Помпео, пролоббировавший идею о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
По информации издания The Washington Post, администрация главы государства Дональда Трампа и представители Пентагона на протяжении нескольких месяцев отклоняли предложение о военной операции. Однако ситуация изменилась 27 декабря 2019 года, когда была совершена ракетная атака на американскую военную базу в иракском Киркуке.
Тогда погиб один гражданин США, ещё несколько человек получили ранения. После инцидента к Трампу прибыли сам Помпео, министр обороны Марк Эспер и глава Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли. Вместе они смогли убедить президента в необходимости ликвидации Сулеймани, предложив несколько вариантов.
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