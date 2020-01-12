Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я захотел умереть": Командующий КСИР о 10 секундах до крушения украин...
"Идеальная чума XXI века" может перекинуться на Россию
"С нетерпением жду...": Меркель на встрече с Путиным не стала скрывать...
"Признание вины Ирана есть. Нужно согласование по сумме выплат". Сколько получат...
Главная / Политика

США готовят переворот в Иране? Помпео подстрекает иранцев к борьбе с Рухани

12 января 2020, 16:24  •  70 • Политика
Глава Госдепа США Помпео подстрекает иранцев к беспорядкам и организации госпереворота. До этого СМИ называли дипломата одним из главных лоббистов идеи убийства генерала Сулеймани.
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением в поддержку акций протеста в Иране. Об этом он написал в Twitter, выложив видео с одного из митингов.
Как утверждает дипломат, иранцы "сыты по горло" коррупцией чиновников и жестокостью КСИР и должны начать борьбу. Он также обвинил президента Ирана Хасана Рухани в насаждении режима клептократии.
"Мы поддерживаем иранский народ, который заслуживает лучшего будущего", - заявил он.
Ранее американские СМИ сообщили о том, что архитектором нового конфликта между США и Ираном выступил именно Майк Помпео, пролоббировавший идею о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
По информации издания The Washington Post, администрация главы государства Дональда Трампа и представители Пентагона на протяжении нескольких месяцев отклоняли предложение о военной операции. Однако ситуация изменилась 27 декабря 2019 года, когда была совершена ракетная атака на американскую военную базу в иракском Киркуке.
Тогда погиб один гражданин США, ещё несколько человек получили ранения. После инцидента к Трампу прибыли сам Помпео, министр обороны Марк Эспер и глава Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли. Вместе они смогли убедить президента в необходимости ликвидации Сулеймани, предложив несколько вариантов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
12 января 2020, 16:24
"ЕС падёт на колени в Кремле?": Пользователи Сети объяснили "заретушированную" цель визита Меркель к Путину
12 января 2020, 13:09
Из министров культуры в султаны: СМИ сообщили об избрании нового главы Омана
11 января 2020, 17:39
Власти США "объявили войну" второй линии "Турецкого потока"
12 января 2020, 04:39
Посол России: власти США понимают необходимость сохранения правды о Второй мировой войне
12 января 2020, 13:09
Надежды Украины не оправдались: Путина и Меркель интересуют только "Северный поток - 2" и Ближний Восток
11 января 2020, 18:54
Путин не сомневается, что Россия сможет достроить "Северный поток - 2" самостоятельно
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 января 2020, 03:24
"Для Запада всё выглядит так": Что ждёт Россию после отказа платить Украине...
12 января 2020, 06:39
"Я захотел умереть": Командующий КСИР о 10 секундах до крушения украинского...
12 января 2020, 01:39
«Господин Турчинов, вам должно быть стыдно!»: Госдума отреагировала на обвинения по «...
12 января 2020, 09:54
"С нетерпением жду...": Меркель на встрече с Путиным не стала скрывать эмоц...
12 января 2020, 00:09
Публицист Мельников призвал заставить Путина и всех присоединявших Крым заплатить. И ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2020, 20:54
"Экономику Белоруссии ждёт чудовищный кризис": Эксперт о налоге Лукашенко на российскую нефть
07 января 2020, 22:24
СМИ: Жителям Украины назвали новое условие для въезда в ЕС
08 января 2020, 21:24
"Двигатели так быстро не горят": заслуженный пилот о крушении украинского Боинга в Иране
10 января 2020, 05:54
Пилоты боролись до последнего: Украинские власти скрывают три из семи версий падения "Боинга"
07 января 2020, 06:24
"Задонатить" назло России? Негодующая из-за сибирских пожаров украинка пожалела полыхающую Австралию
06 января 2020, 01:09
Третья мировая? Тут или ты идиот, или "никому уже не будет дела": Политолог об истерике американцев после убийства генерала
11 января 2020, 01:24
Откровения сотрудника Boeing: "Бог не простил меня за то, что я скрыл"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.