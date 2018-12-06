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США готовят отправку военного корабля в Черное море, чтобы «ответить на Керченский пролив» - CNN
06 декабря 2018, 10:24 • 259 • Политика
Соединенные Штаты начали подготовку к отправке военного корабля в Черное море, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные лица. Отмечается, что такой шаг станет ответом США на действия России в Керченском проливе.
В частности, телеканал отмечает, что такие действия Вашингтон готов дать, чтобы ответить на Керченский пролив, а точнее — на «агрессивные действия России». Напомним, в этой провокации американская сторона обвиняет Москву. Но ни доказательств, ни логичных объяснений Штаты не приводят, что, впрочем, весьма ожидаемо.
И тем не менее, несмотря на то, что требования и действия России были совершенно законными, «Америка буквально вцепилась в этот повод зубами», чтобы провести свои маневры. Об этом накануне говорил эксперт, член Зиновьевского клуба Дмитрий Куликов. Он, напомним, отметил, что за украинской провокацией явно видна рука США.
Сейчас, как сообщает телеканал, Штаты уведомили по дипломатическим каналам Турцию о намерении послать военный корабль в соответствии с требованиями конвенции Монтрё 1936 года. Напомним, что по ней в черноморской акватории не могут находиться суда воюющих держав. Военные суда нечерноморских стран могут находиться в Черном море не более 21 дня.
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