Соединенные Штаты начали подготовку к отправке военного корабля в Черное море, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные лица. Отмечается, что такой шаг станет ответом США на действия России в Керченском проливе.

В частности, телеканал отмечает, что такие действия Вашингтон готов дать, чтобы ответить на Керченский пролив, а точнее — на «агрессивные действия России». Напомним, в этой провокации американская сторона обвиняет Москву. Но ни доказательств, ни логичных объяснений Штаты не приводят, что, впрочем, весьма ожидаемо.

И тем не менее, несмотря на то, что требования и действия России были совершенно законными, «Америка буквально вцепилась в этот повод зубами», чтобы провести свои маневры. Об этом накануне говорил эксперт, член Зиновьевского клуба Дмитрий Куликов. Он, напомним, отметил, что за украинской провокацией явно видна рука США.