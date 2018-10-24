США готовят новый план "Барбаросса"

Активность НАТО у российских границ достигла небывалого уровня со времен Холодной войны. Об этом заявил Сергей Шойгу в Белоруссии на коллегии министрств обороны двух стран.

- Районы для крупных военных учений НАТО выбираются все ближе и ближе к российским границам, - подчеркнул Шойгу.

Одно из таких учений стартует 25 октября в Норвегии. Причем их масштаб была увеличен за последние недели до 50 тысяч военнослужащих и 10 тысяч единиц военной техники.

Беспокоит Москву и то, что Запад пытается обеспечить максимально быстрое перемещение войск США по Европе.

- Их цель - минимизировать сроки переброски войск и тем самым повысить свои наступательные возможности, - сказал Шойгу.

Как это делается? В странах Европы и Балтии создаются новые координационные центры и передовые аэродромы, ведется модернизация портов, заранее создается система оружейных складов. Из той же серии - планы по размещению в Польше дивизии США (проект «Форт Трамп»), вблизи от Калининградской области. Парраллель с фашистским планом "Барбаросса" (молниеносного нападения на СССР) направшивается сама собой.

Комментируя эти планы НАТО, Шойгу предложил белорусским коллегами принять ответные меры по нейтрализации угроз. В частности, в 2019 году Россия и Белоруссия проведут совместные учения «Щит Союза», которые будут носить исключительно оборонительный характер, добавил Шойгу.