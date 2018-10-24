Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Болтон после встречи с Путиным вновь изменил свою санкционную риторику
«Можно нанести удар по Нью-Йорку, Вашингтону». «Царь-бомба» - не единственная ру...
«Используют миф о российской угрозе»: Шойгу сообщил о небывалом уровне активност...
Отмена виз и акт Магнитского: какие санкции могут ввести США из-за убийства Хашу...
Главная / В России

США готовят новый план "Барбаросса"

24 октября 2018, 16:54  •  269 • В России

Активность НАТО у российских границ достигла небывалого уровня со времен Холодной войны. Об этом заявил Сергей Шойгу в Белоруссии на коллегии министрств обороны двух стран.

- Районы для крупных военных учений НАТО выбираются все ближе и ближе к российским границам, - подчеркнул Шойгу.

Одно из таких учений стартует 25 октября в Норвегии. Причем их масштаб была увеличен за последние недели до 50 тысяч военнослужащих и 10 тысяч единиц военной техники.

Беспокоит Москву и то, что Запад пытается обеспечить максимально быстрое перемещение войск США по Европе.

- Их цель - минимизировать сроки переброски войск и тем самым повысить свои наступательные возможности, - сказал Шойгу.

Как это делается? В странах Европы и Балтии создаются новые координационные центры и передовые аэродромы, ведется модернизация портов, заранее создается система оружейных складов. Из той же серии - планы по размещению в Польше дивизии США (проект «Форт Трамп»), вблизи от Калининградской области. Парраллель с фашистским планом "Барбаросса" (молниеносного нападения на СССР) направшивается сама собой.

Комментируя эти планы НАТО, Шойгу предложил белорусским коллегами принять ответные меры по нейтрализации угроз. В частности, в 2019 году Россия и Белоруссия проведут совместные учения «Щит Союза», которые будут носить исключительно оборонительный характер, добавил Шойгу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

269
Источник
Похожие новости
24 октября 2018, 18:24
«Используют миф о российской угрозе»: Шойгу сообщил о небывалом уровне активности НАТО у границ России
23 октября 2018, 21:24
Владимир Путин: Кому польза от того, чтобы людей в тень загонять – непонятно
24 октября 2018, 16:54
«Индекс расточительности» чиновников: Джентльмены из водоканала предпочитают «Мерседесы»

24 октября 2018, 16:54
США готовят новый план "Барбаросса"
24 октября 2018, 02:09
Списки готовятся: кого затронут контрсанкции России против Украины
23 октября 2018, 21:24
На Захарченко охотилась «умная бомба»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
23 октября 2018, 16:24
«Мы надеялись найти Дашу живой»: в Чите задержали подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы
21 октября 2018, 09:24
Издевательство под музыку Высоцкого: Макаревич ответил Путину хамской песенкой
21 октября 2018, 23:54
Учить мову? А на фига?
18 октября 2018, 13:09
Киев хочет учения? У России однозначный ответ на проход военных кораблей в Азовское море, заявил Лавров
23 октября 2018, 10:09
«Всем стало страшно?» - Армен Гаспарян о «мощном ударе», который Киев нанес по России
18 октября 2018, 06:39
Израильский эксперт вынужден был признать проигрыш своей страны в сражении с С-300 в Сирии
22 октября 2018, 21:09
Наконец-то: Эксперты объяснили, почему антиукраинские санкции были долгожданными
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.