США готовят новые санкции против России: Под прицелом энергетический сектор - Bloomberg

Bloomberg пишет, что США введут новые санкции против России в случае "агрессии" против Украины. Ограничения могут затронуть энергетический сектор, предполагает информагентство.

В США и Европе готовят новые санкции против России, которые могут быть введены в случае "военной агрессии" против Украины. Об этом пишет информагентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Сообщается, что пока американцы и европейцы только изучают различные возможности для ввода ограничений. Весь процесс ещё на очень ранней стадии, поэтому неизвестно, что именно может попасть под санкции на этот раз.

В Bloomberg предполагают, что под ограничения может попасть энергетический сектор России. Такой вывод сделан на основе предыдущих попыток США и ЕС ввести санкции против России. Официальный Белый дом пока никак не комментирует эту информацию.