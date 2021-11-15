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США готовят новые санкции против России: Под прицелом энергетический сектор - Bloomberg
15 ноября 2021, 23:35 • 49 • Политика
Bloomberg пишет, что США введут новые санкции против России в случае "агрессии" против Украины. Ограничения могут затронуть энергетический сектор, предполагает информагентство.
В США и Европе готовят новые санкции против России, которые могут быть введены в случае "военной агрессии" против Украины. Об этом пишет информагентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.
Сообщается, что пока американцы и европейцы только изучают различные возможности для ввода ограничений. Весь процесс ещё на очень ранней стадии, поэтому неизвестно, что именно может попасть под санкции на этот раз.
В Bloomberg предполагают, что под ограничения может попасть энергетический сектор России. Такой вывод сделан на основе предыдущих попыток США и ЕС ввести санкции против России. Официальный Белый дом пока никак не комментирует эту информацию.
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