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США готовят новые ответные меры для России из-за Украины: Заявление Белого дома

29 декабря 2021, 22:25  •  125 • Политика
США предупредили об ответных мерах в случае "нападения" России на Украину.
США намерены принять ответные меры "в случае вторжения" России на Украину, сообщили представители Белого дома в среду, 29 декабря.
США в таком случае оставляют за собой право расширить военную помощь Киеву. Об этом сообщил Telegram-канал Раньше всех. Ну почти.
Ранее в Белом доме выразили обеспокоенность значительным скоплением сил России "вблизи границы с Украиной".
Также стало известно, что президенты России и США проведут новые телефонные переговоры 30 декабря.

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