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США готовят новые антироссийские санкции. Обойдемся без американских технологий?

01 апреля 2022, 04:00  •  91 • Политика
Штаты намереваются отсечь организации России и Белоруссии от структуры высоких технологий. На карандаше 120 компаний.
Буквально каждый день против России и ее граждан вводят новые санкции. Им уже даже перестали удивляться. Вот и сейчас очередные 120 организаций вошли в санкционный список США. Их, по словам директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, намерены отсечь эти структуры от высоких технологий.
"В ближайшие дни министерство торговли предпримет дальнейшие действия по ухудшению позиций российского оборонного, аэрокосмического и морского секторов, добавив в санкционный список еще 120 организаций из России и Белоруссии», - отметила на брифинге Бедингфилд.
В Соединенных Штатах заявили, что из-за новых санкций организации больше не смогут получать высокие технологии США без лицензии. Ведь эти технологии, по мнению Штатов, используются в проведении спецоперации на Украине.
"Мы не позволим им приобретать западные технологии и обходить наши жесткие санкции. Мы расширяем свои полномочия по введению санкций в отношении дополнительных секторов российской экономики, важных для Путина, включая аэрокосмическую, морскую и электронную отрасли", - подытожила Кейт Бедингфилд.

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