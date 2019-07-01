США готовят новую провокацию с участием Киева в Чёрном море - военный эксперт

США вполне способны использовать военные учения Sea Breeze в Чёрном море для организации инцидента с участием России. Такой позиции придерживается военный эксперт Юрий Кнутов, о чём он заявил в интервью RT. Обостриться ситуация может на фоне положительных итогов саммита G20: для России он прошёл неплохо, наметились новые тенденции в международных отношениях. А Вашингтону, согласно экспертному мнению, это невыгодно.

Чтобы достигнуть своих целей, американцы попытаются представить Россию в не самом благоприятном свете. Для достижения этой цели могут быть использованы манёвры, во время которых при помощи Киева в районе Крыма будет организована некая провокация, сказал Кнутов. "Политэксперт" попытался проверить эту гипотезу в беседе с ещё одним военным экспертом. На вопросы отвечал обозреватель журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Он подчеркнул, что истинные цели манёвров могут быть известны только командирам экипажей.

Безусловно, США оглашают цели учений - на официальном уровне, но это вовсе не значит, что манёвры проводятся именно для их исполнения, сказал эксперт.

"...на деле манёвры призваны отработать конкретные боевые навыки, которые в случае реальных военных действий могут быть использованы на практике, в том числе и против России".

В этих учениях, действительно, принимает участие Украина, продолжил собеседник журналистов. Но ждать высокой опасности от Киева не стоит, поскольку флот страны в плохом состоянии, а специалисты просто разбежались.

С другой стороны, военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с изданием не отрицал, что США и правда могут использовать манёвры для "проведения тренировок на реальном объекте".

Как ранее сообщали "Невские новости", ракетный эсминец ВМС США USS Carney вошёл в акваторию Чёрного моря и направился к Одессе. Сами же учения стартовали 1 июля.