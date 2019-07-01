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США готовят новую провокацию с участием Киева в Чёрном море - военный эксперт

01 июля 2019, 20:09  •  72 • Политика
Военные учения ВМС США Sea Breeze в Чёрном море имеют скрытые мотивы, настаивают военные эксперты, не отрицая, что США готовят новую провокацию с участием Киева против России.
США вполне способны использовать военные учения Sea Breeze в Чёрном море для организации инцидента с участием России. Такой позиции придерживается военный эксперт Юрий Кнутов, о чём он заявил в интервью RT. Обостриться ситуация может на фоне положительных итогов саммита G20: для России он прошёл неплохо, наметились новые тенденции в международных отношениях. А Вашингтону, согласно экспертному мнению, это невыгодно.
Чтобы достигнуть своих целей, американцы попытаются представить Россию в не самом благоприятном свете. Для достижения этой цели могут быть использованы манёвры, во время которых при помощи Киева в районе Крыма будет организована некая провокация, сказал Кнутов. "Политэксперт" попытался проверить эту гипотезу в беседе с ещё одним военным экспертом. На вопросы отвечал обозреватель журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Он подчеркнул, что истинные цели манёвров могут быть известны только командирам экипажей.
Безусловно, США оглашают цели учений - на официальном уровне, но это вовсе не значит, что манёвры проводятся именно для их исполнения, сказал эксперт.
"...на деле манёвры призваны отработать конкретные боевые навыки, которые в случае реальных военных действий могут быть использованы на практике, в том числе и против России".
В этих учениях, действительно, принимает участие Украина, продолжил собеседник журналистов. Но ждать высокой опасности от Киева не стоит, поскольку флот страны в плохом состоянии, а специалисты просто разбежались.
С другой стороны, военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с изданием не отрицал, что США и правда могут использовать манёвры для "проведения тренировок на реальном объекте".
Как ранее сообщали "Невские новости", ракетный эсминец ВМС США USS Carney вошёл в акваторию Чёрного моря и направился к Одессе. Сами же учения стартовали 1 июля.

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