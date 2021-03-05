США готовят новое "отравление "Новичком": Кто станет жертвой, рассказал военный эксперт

Кремль ответил США на призыв к уничтожению российского химоружия. "Раз США заявляют о наличии химического оружия в России, значит, готовится некая операция с его применением, чтобы потом обвинить Россию", - считает военный эксперт Александр Перенджиев.

Госдеп США призвал Россию "задекларировать и уничтожить" химоружие. В Кремле напомнили, что Москва уже давно выполнила свои обязательства. Военный эксперт Александр Перенджиев уверен, что заявление Вашингтона - подготовка к провокации по "сирийскому сценарию".

Специалист отметил, что США прекрасно знают, что никакого химического оружия у России нет. Зато у Пентагона оно точно есть, указывает Перенджиев. В совокупности эти два фактора указывают, что против России готовится провокация с химоружием.

Раз США заявляют о наличии химического оружия в России, значит, готовится некая операция с его применением, чтобы потом обвинить Россию. Вашингтон пойдёт по схемам, лекалам, опробованным в Сирии,

- сказал Александр Перенджиев в беседе с Nation News.

Он напомнил, что ранее Россию уже бездоказательно обвиняли в применении "Новичка" - сначала против Скрипалей, потом против Навального. Теперь готовится почва для нового инцидента, уверен эксперт.

Готовится новая провокация, возможно, против каких-то антироссийских оппозиционеров. В этом случае можно будет обвинить российские власти или какую-то конкретную структуру,

- отметил Александр Перенджиев.

В этой связи заявление США следует воспринимать как прямую угрозу, подытожил специалист.